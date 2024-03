Quali sono i lavoratori che hanno diritto al bonus giardino da 1800 euro? Requisiti richiesti

Esiste un bonus giardino che consente di avere uno sconto di imposta fino a 1.800 euro e riguarda i proprietari di giardini e terrazze.

Vediamo a chi spetta la detrazione e come – eventualmente – farne richiesta.

Bonus giardino da 1.800 euro

Non tutti sanno che esiste un bonus da 1.800 per chi possiede giardini e terrazze. Ma come funziona l’agevolazione economica e come se ne può fare richiesta? L’obiettivo del bonus è quello di incentivare i proprietari di immobili a sistemare le aree verdi. In questa indennità rientra anche la realizzazione di giardini pensili, pergolati e fioriere.

Per avere diritto al bonus giardino è necessario che sia un intervento innovativo che apporti migliorie a una situazione già esistente. Dal suddetto incentivo sono escluse le opere come manutenzione ordinaria, che non apporta nessuna novità a quanto già in essere.

Il bonus giardino si ottiene con il bonus verde, che altro non è che l’incentivo riguardante gli interventi eseguiti nelle aree verdi di edifici privati. Chi intende usufruire del bonus, dovrà anticipare di tasca propria i soldi, che saranno poi rimborsati, qualora siano presenti i requisiti richiesti.

Come funziona il bonus giardino e come farne richiesta

Il bonus verde prevede una detrazione del 36% su una spesa massima di 5mila euro. Il bonus viene restituito come sconto sull’Irpef per un massimo di 1.800 euro. Nel caso in cui il beneficiario spenda la massima cifra indennizzabile, l’importo sarà dilazionato in 10 anni, con quote da 180 euro l’anno.

Dall’indennità sono esclusi interventi in uffici, negozi o immobili non destinati all’uso abitativo. Se l’immobile ha duplice utilizzo, sia abitativo che lavorativo, il bonus che viene riconosciuto è pari alla metà di quello che sarebbe spettato qualora l’immobile fosse stato totalmente a uso abitativo. Come già anticipato, quindi gli interventi che rientrano nel bonus giardino non devono essere di manutenzione ordinaria, ma straordinaria.

A questo punto resta da chiarire come fare domanda per il bonus giardino. Innanzitutto è necessario conservare le fatture e le ricevute fiscali che ha rilasciato la ditta che si è occupata dei lavori. Inoltre, occorre che i pagamenti siano stati eseguiti con mezzi di pagamento tracciabile. Il richiedente deve compilare una autocertificazione con cui dichiara la cifra spesa per realizzare gli interventi.

Per avere il bonus come sconto sull’Irpef, occorre riportare le spese nel modello 730, dove vanno indicate con il codice 12 nel riquadro E.