Quali sono i segni zodiacali più cattivi dello zodiaco? Meglio non fidarsi di loro

Ogni segno zodiacale ha caratteristiche precise. Tratti generici della personalità che possono spaziare. Ci sono i segni che presentano una maggiore empatia, quelli che hanno maggiore capacità finanziarie, altri che sono dotati del dono dell’introspezione, altri ancora della simpatia e poi ci sono quelli buoni per natura e, non di meno… i cattivi che lo sono strutturalmente o che lo diventano se subiscono un torto. Ebbene sì… ci sono alcuni segni zodiacali che è meglio evitare. Alcuni si nascondono dietro comportamenti perfidi per nascondere le loro insicurezze, altri (come si suo dire ndr) ‘non si fanno passare la mosca sotto il naso’ e se subiscono un sopruso presenteranno il conto misurando con attenzione quali possono essere le conseguenze peggiori per chi ha osato danneggiarli. L’astrologia presenta una classifica nella quale elenca quali sono i segni più cattivi dello zodiaco. Non resta che scoprire di chi si tratta…

Lo Scorpione usa il suo pungiglione in maniera subdola per vendetta

Sagaci, introspettivi, ma anche estremamente misteriosi i nati sotto il segno dello Scorpione non accettano di buon grado di subire torti e di fronte a un’ingiustizia subita è bene temere gli scorpioncini che faranno appello al loro pungiglione per vendicarsi in maniera anche estremamente subdola. Capaci di vendette pianificate a tavoli nel dettaglio, gli scorpioni, grazie alla loro capacità di studiare l’animo umano, riusciranno a colpire il proprio antagonista in maniera anche malvagia se lo ritenessero necessario. Insomma è proprio il caso di non farli arrabbiare…

I Gemelli sanno fare appello a una crudeltà estremamente raffinata

I Gemelli sono uno dei due segni dello zodiaco ‘doppio’ in loro regna sia la bontà che la cattiveria. Amanti passionali e amici fidatissimi possono all’improvviso tirare fuori aspetti del tutto sconosciuti manifestando una crudeltà estremamente raffinata. Da grandi manipolatori, quale sono, potrebbero portare avanti piani oscuri per raggiungere un tornaconto personale incuranti di chi travolgono nel loro percorso verso il successo. Si tratta pertanto di persone con le quali è sempre meglio tenere la guardia alta.

L’Ariete procede diretto verso il successo incurante di danneggiare altri

Un altro segno che va annoverato tra i ‘cattivi’ dello zodiaco è quello dell’Ariete. Ambiziosi oltre ogni limite, decisi a procedere per raggiungere i loro obiettivi si curano poco delle conseguenze che il loro incedere può provocare a chi capita sulla loro strada (del successo). Non esiteranno pertanto ad agire senza riflettere sulle conseguenze delle loro azioni. D’altro canto si tratta di un segno che difficilmente proverà rimorso, perché per loro ‘il fine giustifica i mezzi’.

La Bilancia può trasformarsi in un giustiziere se viene minata la sua quiete

Mai si direbbe, vista la loro apparente tranquillità che in questa lista vengano annoverati anche i nati sotto il segno della Bilancia. Ma si tratta di un segno capace di trasformarsi in un vero e proprio ‘giustiziere’, soprattutto nel caso in cui qualcuno si frapponesse nel suo perseguimento della tranquillità. Ambiscono a una vita serena e senza intoppi, quindi, guardatevi bene dall’intaccare questa pace dei bilancini che potrebbero diventare estremamente vendicativi.

I Pesci grazie alla loro empatia possono diventare grandi manipolatori

Sornioni, sensibili ed estremamente empatici, anche i Pesci sono capaci di utilizzare le loro caratteristiche per raggiungere i loro obiettivi. Proprio grazie alle capacità empatiche possono essere capaci di manipolare gli altri a proprio vantaggio, anche loro del tutto incuranti dei contraccolpi di coloro che si trovano sulla loro strada. La capacità di sentire le emozioni degli altri gli concedono un’arma che se utilizzata può ferire profondamente.

Mai oscurare un Leone le conseguenze potrebbero essere disastrose

Abituati a comandare, i Leoni non vogliono certo perdere questo ruolo dominante. Egocentrici per natura difficilmente accetteranno di essere messi da parte. Attenzione, quindi, a non oscurare mai un leoncino che di fronte a questo affronto è capace di qualsiasi cosa, anche di passare sopra ai bisogni degli altri pur di tornare a essere il centro dell’universo.