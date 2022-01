Qualità italiana e acquisto online dal produttore: Castellani Shop, arredi per industria, negozio e ufficio

Castellani Shop è lo store digitale che consente di dare forma a qualunque progetto d’arredo per tante realtà produttive: negozi, uffici e industria. È una proposta, quella riportata sull’e-commerce di Castellani .it Srl, caratterizzata da qualità italiana, opzioni di personalizzazione e rapporto diretto con il produttore, che può così presentare sconti outlet. Alle tante alternative s’aggiungono servizi esclusivi, come la progettazione degli ambienti del cliente e gli allestimenti completi per negozi.

Vetrine espositive, armadietti sporco pulito, scrivania ufficio, sedie ergonomiche ufficio, banchi da lavoro, reception e scaffali in ferro. Sono solo alcuni degli articoli acquistabili su www.castellanishop.it. Gli arredi sono frutto di una produzione completamente italiana, certificata dal MUN (Marchio Unico Nazionale), e rispettano norme e regolamenti su sicurezza e qualità.

Castellani .it Srl propone poi un servizio di progettazione dell’arredamento di ogni ambiente lavorativo e allestimenti completi per negozi. Gli esperti dell’Ufficio Tecnico sono sempre pronti a rispondere ad ogni richiesta.

Un’ampia fetta dell’offerta è caratterizzata dalla pronta consegna e le spedizioni sono gratuite per acquisti superiori a 500 euro (+ IVA). Le transazioni sono sicure e i metodi ammessi sono carta di credito, PayPal e bonifico bancario.

Con l’ausilio del pratico configuratore online, è possibile personalizzare in pochi passaggi gli arredi desiderati, in particolare le scaffalature da negozio e da magazzino. La soddisfazione del cliente è uno dei punti fondamentali della filosofia di Castellani Shop. Infatti, mette a disposizione un servizio di assistenza competente e professionale, raggiungibile tramite la pratica chat online, il form, l’indirizzo e-mail e il numero telefonico.

Nel corso di oltre 60 anni di attività, l’azienda ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Castellani Shop figura nella classifica “Le Stelle dell’E-commerce 2020-21 e 2021-22”, realizzata da Corriere della Sera e Statista. Inoltre, è presente tra le 750 eccellenze del commercio elettronico italiano 2021/22 secondo ITQF (Istituto Tedesco di Qualità e Finanza).

Castellanishop.it, scegli l’alta qualità che solo gli arredi Made in Italy sanno garantire!