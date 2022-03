Quando è Pasqua 2022 e le mete dove andare

Il periodo di Pasqua è il giusto intermezzo per prendersi una pausa, in previsione poi del lungo stop dell’estate. Chiudono le scuole, il tempo va gradualmente a migliorare e si può cogliere l’occasione per fare un breve viaggio.

Ma quando cade quest’anno la Pasqua? E quali sono le mete che si possono raggiungere senza dover essere bloccati dalle restrizioni dovute al covid-19? Ecco qualche idea top presa dai consigli per la Pasqua 2022 del noto portale Viaggi-Brevi.

Quando è la Pasqua 2022?

Quest’anno la festività della Pasqua cade alta: si dice così quando cade nel periodo tra il 14 e il 25 aprile: qui trovate il calcolo della data di Pasqua.

La data da segnarsi sul calendario è quella del 17 aprile 2022 a cui segue la Pasquetta, Lunedì 18 aprile 2022. Talmente ad un tiro di schioppo dal 25 aprile, Festa della Liberazione Nazionale, che verrebbe quasi voglia di allungare le vacanze fino a 15 giorni filati.

In effetti i calendari scolastici di alcune regioni stanno facilitando questa lunghissima vacanza di Pasqua 2022, attaccando chiusure e allungando le tradizionali vacanze. Da calendario, infatti, le scuole resteranno chiuse dal 14 aprile al 19 aprile compresi, mentre chi ha deciso di allungare avrà compreso anche il 20 aprile: poi, tra fine settimana e festivi, quest’anno potrà essere l’occasione giusta per concedersi un viaggio fuori stagione.

E quindi, dove andrete quest’anno? Se siete a corto di idee o siete ancora confusi dal caos delle restrizioni, ecco tutto quello che si può e non si può fare a Pasqua in Italia e all’estero.

Dove andare a Pasqua 2022

Idee per festeggiare Pasqua in Italia

I possessori di Super Green Pass potranno muoversi liberamente ovunque. Largo spazio alle idee, quindi: lungo tutta la nostra penisola vengono organizzate processioni e rituali a carattere religioso, con la possibilità di assaporare le specialità tipiche della Pasqua, oltre a feste ed eventi.

Tra gli eventi più scenografici e attesi c’è certamente la processione della Madonna che Scappa, organizzata nella cittadina di Sulmona. Non solo la domenica di Pasqua, ma trattenendovi nella cittadina abruzzese per più giorni, potrete lasciarvi coinvolgere da tutta una serie di eventi che la Settimana Santa.

Altrettanto scenografico è lo Scoppio del Carro di Firenze: come secoli fa, si festeggia ancora oggi la Pasqua. Davanti al Duomo, viene fatto letteralmente scoppiare il carro, tra fuochi d’artificio e simboli di buon auspicio.

Infine, una delle città dove la Pasqua viene molto sentita è certamente Roma: ogni anno è proprio il Papa a portare in processione la croce di Cristo e rappresentare tutte le tappe della Via Crucis. Il Venerdì Santo l’ingresso per assistere alla processione è gratuito.

Se non siete alla ricerca di eventi a carattere religioso, potrete optare per i capoluoghi: Genova e le Cinque Terresono certamente tra le destinazioni più apprezzate, grazie anche al clima mite e primaverile che si respira sulla Riviera Ligure.

Altra idea, sempreverde per dire la verità, è Venezia: ovviamente sarà presa d’assalto, ma potrete godere delle belle giornate di sole e cogliere l’occasione per scoprirla palmo a palmo, tra calli e campi.

Altra meta molto gettonata grazie alla facilità di collegamenti con le compagnie low cost è Palermo: approfittatene per fare una scorpacciata di prodotti locali.

Le mete top per Pasqua all’estero

E all’estero? Ci si può muovere? A causa delle restrizioni covid-19, non è ancora possibile raggiungere tutte le destinazioni del mondo, ma ormai buona parte sì. Vi diciamo subito, però, di non partire alla leggera: alcuni Paesi, infatti, attuano delle restrizioni in ingresso che potrebbero prevedere lunghe quarantene. Controllate, quindi, il sito della Farnesina, Viaggiare Sicuri, prima di partire.

Fortunatamente ci sono i paesi denominati Corridoi Turistici: potrete raggiungerli senza alcuna restrizione e senza dove effettuare particolari controlli o quarantene. Qualche esempio? Egitto, Maldive, Mauritius, Seychelles, Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (solo Phuket) e Polinesia Francese. Di libero accesso anche tutti i Paesi dell’Unione Europea che potrete raggiungere liberamente.