Quando toglieremo le mascherine? Il parere del generale Figliuolo

Mascherine. Ormai siamo arrivati al picco della curva pandemica, i numeri più alti sono stati raggiunti proprio durante gli ultimi giorni, e dopo una serie di alti e bassi, ora inizia la discesa. Sono gli esperti ad affermarlo, aggiungendo che con molta probabilità una crollo definitivo dei casi si verificherà tra maro e aprile prossimi. Anche il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid sembra essere d’accordo con tali previsioni: ”Sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda Omicron e si sta andando in discesa”.

I numeri dei contagi futuri secondo l’Ihme

Ma, in particolare modo, ad incrementare la portata delle buone notizie di oggi è anche Ihme, l’Istituto dell’Università di Washington che, con le sue proiezioni ha anticipato spesso i numeri che poi abbiamo confermato nella quotidianità. Di fatto, da tempo l’Ihme aveva previsto correttamente il numero numero dei decessi in Italia, affermando che in questo periodo sarebbero stati tra i 350 e i 400 al giorno. Anche sui contagi le previsioni non si sono distaccate di molto dalla realtà. Ora, arriva la nuova stima.

Discesa tra marzo e aprile

Secondo gli esperti americano, dunque, tra la fine di marzo e l’inizio di aprile l’ondata di Omicron sarà quasi passata, registrando un forte calo dei contagi in tutto il Paese. Le stime parlando di un abbassamento fino a circa 12 mila contagi al giorno nel mese di marzo. Numeri destinati a scendere ulteriormente, arrivano a più o meno 1.800 contagi nel mese di aprile. Stime e previsioni favorevoli da parte di un istituto che ha sempre fatto delle proiezioni molto affidabili, vedremo come andrà nei prossimi mesi.

E le mascherine?

Il responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, Massimo Ciccozzi, ha parlato di questa fase come di un momento della curva in cui il virus sta diventando progressivamente sempre più endemico. Ha dichiarato: ”Direi che il picco dei contagi Covid ormai è raggiunto. Come avevamo previsto a fine mese è iniziata la fase di discesa, ma attenzione.” Poi, nella stessa intervista ad Andkronos ha aggiunto: ”Le mascherine si toglieranno al momento giusto, presumibilmente in estate”.