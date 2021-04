Quante persone in macchina? Tutte le regole per gli spostamenti in auto in zona arancione e rossa

AUTO E SPOSTAMENTI: LE REGOLE PER VIAGGIARE CON PERSONE NON CONVIVENTI

Quante persone in macchina? Tutte le regole per gli spostamenti in auto...

Quante persone in macchina? Con l’epidemia da Covid-19 ancora in una fase abbastanza acuta in Italia restano ancora in vigore numerose restrizioni e limitazioni. Oltre alle regole delle varie zone (fino al 30 aprile non ci sarà la fascia gialla) con cui ormai siamo tutti, ahinoi, abituati a fare i conti ce ne sono alcune meno “note” che vale la pena ricordare. Anche perché le multe anche in questi casi non sono leggere.

Quante persone in macchina? Tutte le regole per gli spostamenti in auto in zona arancione

Partiamo dalla zona arancione. Da lunedì prossimo, 12 aprile 2021, quasi tutta l’Italia sarà di questo colore motivo in più per approfondire il tema degli spostamenti in auto. Dal 6 al 30 aprile 2021, in questa zona, è consentito intanto spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto cioè del coprifuoco.

Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito, ancora, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle “seconde case”.

Ma quante persone possono esserci all’interno della stessa auto in zona arancione? E’ possibile usare l’auto con persone non conviventi purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea. Ossia la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.

L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Cosa cambia in zona rossa

Da lunedì 12 aprile 2021 saranno 4 le Regioni in zona rossa: Campania, Puglia, Valle D’Aosta e Sardegna. Cosa cambia in questo caso per gli spostamenti? Le regole sono chiaramente più stringenti.

Fino al 30 aprile 2021, in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma) e il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case”.

Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono invece vietati fino al 30 aprile 2021.

Quante persone in macchina? Tutte le regole per gli spostamenti in auto in zona rossa

Al netto delle possibilità ridotte di spostarsi se non per necessità, anche per chi viaggia in auto valgono comunque le medesime limitazioni della zona arancione.