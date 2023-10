Quanto costa l’abbonamento mensile dei mezzi a Roma?

Roma, i mezzi pubblici stanno attraversando un periodo molto particolare per via di mobilitazioni e scioperi: come cambiano i costi.

Roma, l’Atac nel mirino. Il problema dei trasporti pubblici non c’è da un giorno. La Città Eterna ha sempre convissuto con difficoltà di gestione legate all’azienda di trasporti. Si è parlato – nel recente passato – perfino di privatizzazione: la situazione è rimasta invariata, ma sono cambiate le esigenze. Roma vanta quasi 8 milioni di abitanti, fra turisti e non, tutti prendono i mezzi. Non è solo una questione di mobilità sostenibile, ma anche di risparmio.

Non è possibile permettersi una macchina come un tempo: i rincari della benzina hanno accresciuto le disparità e alla mobilità sostenibile si è sommata l’esigenza di spostarsi senza spendere molto. Allora i mezzi pubblici per molti – vip compresi – sono diventati un “porto sicuro”. Alternativa che, però, non sembra offrire le garanzie per cui è stata messa a disposizione: i mezzi pubblici stanno vivendo un periodo di grande smarrimento e relativi disagi. Il problema è nella forza lavoro: i contratti sono precari e non c’è ricambio. Non all’altezza – secondo le associazioni di categoria – del servizio offerto.

Atac, quanto costa l’abbonamento mensile e annuale: le tariffe

Gualtieri ha affrontato il tema con le associazioni, ma sembra essere tutto ancora in alto mare. Ecco perchè tassisti e conducenti di autobus restano sul piede di guerra: le perplessità sono simili, a cambiare restano le specifiche. Ciascuno il proprio con meno certezze. Uno scenario che va cambiato, nel frattempo per sistemare i conti in rosso si potrebbe ricorrere all’aumento del biglietto. Da 1.50 a 2.00 euro. 50 centesimi che sembrano non cambiare niente e, invece, cambiano tutto considerando quanto – in media – si prende l’autobus.

Non ci sono alternative secondo la Municipalizzata, ma le novità non sono finite e riguardano anche gli abbonamenti annuali e mensili. Una sensibile modifica all’offerta per rimettere a posto le casse di un sistema – quello dei trasporti – che sembra essere allo sbando. Cifre alla mano, si arriva a 40 euro per l’abbonamento mensile (che consente anche di viaggiare sulle metro e i mezzi di collegamento) e 250 euro per l’abbonamento annuale. Una tariffa che potrebbe, in caso di rivisitazione e aumento, arrivare a costare fino a 100 euro in più in un caso e 10 euro in più nell’altro. Quindi si arriverebbe a 50 euro mensili e 350 euro annuali.

Una decisione che spiazza, ma potrebbe risolvere molti sospesi. Quindi l’aumento non è solo qualcosa di effettivo che incide nel portafoglio, ma potrebbe giovare sul piano della resa. Dato che l’impresa sta vivendo un momento non proprio facilissimo. La situazione passa in mano alle autorità competenti, fino alla prossima fermata. L’importante è che le soste, in termini di servizio, siano ridotte al minimo.