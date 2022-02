Quarta dose vaccino Covid per gli immunodepressi, arriva il via libera dell’Aifa: chi deve farla e quando

Quarta dose. Ora c’è anche il parere dell’Aifa sulla questione. Nelle ultime ore, infatti, la commissione tecnico-scientifica ha dato il via libera definitivo alla quarta dose del vaccino anti-Covid per i soggetti gravemente immunodepressi o con patologie critiche che potrebbero aggravarsi in caso di positività. Il parere favorevole, poi, è stato immediatamente inviato al Ministero della Salute per la notifica. Tecnicamente, anche in questo caso non si tratta di una vera e propria dose di vaccino, ma di un booster.

Quarta dose: l’Italia verso l’ok definitivo

Andando nello specifico, la somministrazione del booster in questione avverrà con i vaccini ad mRna. Per quanto concerne i tempi di iniezione, questi sono gli stessi della terza dose booster somministrata alla popolazione generale. Intanto, l’Agenzia Italiana del Farmaco è pronta per il l’ok definitivo alla quarta dose e l’Italia stessa a seguire l’esempio di altri Paesi. Dunque, niente di totalmente ufficiale al momento, ma l’Aifa ha annunciato che proprio il 25 febbraio la commissione tecnica si riunirà per sancire definitivamente il verdetto.