Quattordicesima pensionati, chi ne ha diritto? Possono iniziare e fare salti di gioia

Limiti di reddito

La retribuzione aggiuntiva spetta ai pensionati che abbiano un reddito che non superi 2 volte la pensione minima, che per l’anno in corso corrisponde a 7.781,93 euro all’anno. Per avere diritto alla quattordicesima, quindi, il limite reddituale da non valicare è di 15.563,86 euro.

In realtà, se si supera questa soglia, la quattordicesima viene ugualmente corrisposta, ma soltanto fino al raggiungimento del predetto massimale.

Ci sono poi dei casi in cui non spetta la quattordicesima. Innanzitutto per coloro che abbiano un’età inferiore ai 64 anni e non rispettino i limiti reddituali. Dal beneficio sono esclusi anche coloro che percepiscono pensione e assegni sociali, Ape sociale o qualsiasi altra prestazione di natura assistenziale, comel’assegno di invalidità civile.