Questa sera andrà in onda Boomerissima, Alessia Marcuzzi si scatena in un balletto

Questa sera martedì 28 novembre 2023 alle ore 21.20 andrà in onda la quarta puntata di Boomerissima e per l’occasione la conduttrice Alessia Marcuzzi si scatena in un divertente balletto postato su Instagram. L’appuntamento di stasera vedrà tanti ospiti interessanti come Loredana Bertè e Gabriel Garko. Chi saranno i protagonisti della puntata? Scopriamolo insieme.

Quarta puntata di “Boomerissima”

In prima serata su Rai2 stasera alle ore 21.20 vedremo finalmente la quarta puntata della spumeggiante trasmissione condotta dalla Marcuzzi che vede competere boomer, ossia i nati negli anni’80 e ’90, e i millennials, ossia i nati nel nuovo millennio.

La scorsa settimana la terza puntata non ha avuto ottimi risultati di share e solo 800.000 telespettatori. La padrona di casa riesce però a tenere alta l’attenzione del pubblico da casa e lo show risulta divertente, leggero, allegro e spensierato. Insomma Boomerissima è ciò che serve per trascorrere un martedì sera a casa senza farsi prendere dalla malinconia della pioggia e dell’autunno.

Stasera come protagonisti della puntata vedremo Enzo Iacchetti, Stefania Orlando, Fabrizio Biggio e Michele Andreozzi nella squadra dei boomer. LDA, Costanza Caracciolo, Luca Onestini e Maria Sole Pollio, saranno invece i protagonisti della squadra avversaria, ovvero dei millennials.

Ci sarà anche il cantante Neja a sostenere i boomer.

Gli ospiti a sorpresa di questa sera

Sono stati svelati anche gli ospiti a sorpresa della puntata di questa sera di Boomerissima. Si tratta di Loredana Bertè, la famosa cantante sorella della mitica Gianna Nannini, e di Gabriel Garko. L’attore sarà la Special Guest della serata, mentre la Bertè sarà il Mito della puntata (la scorsa settimana era toccato ad Amanda Lear). Chissà se i big ospiti di stasera riusciranno a tenere incollati davanti agli schemi i telespettatori ed aumenterà lo share rispetto alla terza puntata.

Boomerissima: ascolti in calo

Gli ascolti della scorsa puntata non sono stati come sperava la RAI e forse la conduttrice Alessia Marcuzzi non sarà confermata per la terza edizione del programma. Per il momento si tratta solo di un rumor e nessuna conferma ufficiale è arrivata né dalla produzione RAI né dalla diretta interessata che conduce lo show.

La puntata andata in onda il 21 novembre 2023, ovvero la terza della seconda stagione, ha fatto un vero e proprio flop e record di numero di telespettatori più basso di sempre della trasmissione.

Già è confermato che la RAI ha deciso di spostare l’altro nuovo programma condotto dalla Marcuzzi dalla primavera 2024 all’autunno 2024.

Per il momento per Boomerissima “The show must go on” e questa sera su Rai2 ci aspetta un carico di risate per fare scorta di allegria e buonumore. Pronti a vedere in onda le sfide dei boomer contro i millennials?