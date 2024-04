Questo Borgo è un vero gioiello, ricco di storia e arte: paesaggio incontaminato e aria pulitissima

Alla scoperta del più bel Borgo d’Italia: un paradiso che raccoglie un immenso patrimonio artistico e naturale.

In diversi articoli, vi abbiamo parlato dell’eccellenza turistica del Lazio e soprattutto la bellezza dei suoi borghi medievali. Oggi andiamo a scoprire un nuovo borgo all’interno del territorio regionale, definito peraltro come una vera perla per tutta l’area laziale: un posto che, turisticamente, riesce a coniare uno spettacolare paesaggio naturale e allo stesso tempo garantire una piena immersione nel patrimonio artistico di cui dispone.

Il Borgo definito un gioiello per storia e ambiente

In questo articolo vi parleremo del di Castel di Tora, definito dagli esperti di turismo come il “gioiello dell’Italia centrale”. Questa è una gemma nascosta del territorio al centro della Penisola, che solo ultimamente sta avendo un forte impatto turistico durante le stagioni estive e primaverili. Il territorio compare in una posizione particolare del Lazio, innalzandosi nella zona collinare di questa regione al centro dell’Italia.

Dove sorge questo Borgo

Il borgo di Castel di Tora si sviluppa sulle sponde del Lago del Turano: è una meta di vacanza scelta principalmente da chi cerca la tranquillità e il relax, in una zona che permette di estraniarsi per qualche giorno dalla vita frenetica che si può vivere nelle grandi metropoli e Roma. Tutto ciò visitando dei posti sublimi e che meritano di essere visti almeno una volta nella vita: caratteristiche che hanno definito quest’area tra i più bei Borghi d’Italia.

Cosa vedere in questo posto

Venire a Castel di Tora è un viaggio nel passato, considerato come garantisce di camminare tra i vicoli stretti di epoca medievale e antiche architetture. Tra i luoghi più importanti di questo luogo, non può mancare la vostra visita alla Chiesa di San Giovanni Evangelista: questo è definito uno dei tesori artistici delle fede cristiana in Italia, composto da sei altari e soprattutto da affreschi che narrano storie di fede attraverso l’arte e il lavoro di grandi artisti.

Per chi ha voglia di fare attività di trekking, c’è la possibilità di fare delle bellissime passeggiate all’aria aperte: tre le mete che consigliamo, l’area legata al Monte Antuni. Questo luogo lo possiamo considerare come un suggestivo sito storico tutto da esplorare, con la natura che si fonde all’archeologia.

Come raggiungere questo posto

Raggiungere Castel di Tora da Roma è semplicissimo. In macchina, il percorso si snoderà tra le campagne laziali e soprattutto dei paesaggi mozzafiato: pane per gli occhi di chi guida e viaggia insieme a voi. Da Roma Termini, inoltre, è possibile prendere anche il treno: andate in direzione di Carsoli, poi scesi alla stazione sarete collegati con un autobus che vi porterà qui.