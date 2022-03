Raccolta beni di prima necessità: i volontari della AVS Cosmos si muovono per l’Ucraina

Guerra in Ucraina. L’allarme per la crisi bellica negli ultimi giorni è sempre più forte: i campi profughi al confine della nazione sono allo stremo, non c’è acqua né cibo, mentre i bombardamenti continuano imperterriti su tutta la Nazione. Migliaia le persone ammassate che cercano disperatamente conforto e rifugi dagli orrori dei combattimenti. Ecco perché la protezione civile AVS Cosmos – Associazione Volontari Soccorso – odv si è mobilitata tramite il proprio coordinamento per la raccolta di beni di prima necessità che verranno portati dai volontari direttamente al confine nei campi profughi.

Un appello per tutti, per portare un po’ di sollievo a chi in questo momento sta soffrendo senza riparto. Chiunque fosse interessato e volesse dare il proprio contributo, troverà in questo link tutti i dettagli. Si tratta di un post Facebook, al di sotto del quale, sono contenute le informazioni necessarie per le donazioni. La sede della protezione civile dove è possibile consegnare di persona i beni di prima necessità si trova in via Settebagni 291 e riceve tutti i giorni dalle 18:00 alle 22:00.