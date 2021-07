Raffaella Carrà, a chi spetta l’eredità: tutte le ipotesi sul patrimonio della showgirl

Il mondo è ancora in lutto per la scomparsa di Raffaella Carrà. Dopo i funerali e la camera ardente allestita al Campidoglio, che ha visto migliaia di fan amici e parenti di Raffaella recarsi per un ultimo saluto, in molti ora si stanno chiedendo a chi andrà la sua eredità.

Come sappiamo Raffaella non si è mai spostata e non ha mai avuto figli, tuttavia ha dei nipoti ed è sempre stata impegnata nella beneficenza. Adesso il mondo del gossip non aspetta altro che sapere a chi andrà il lascito della Carrà.

Raffaella Carrà: i destinatari dell’eredità

Tra le ipotesi dei destinatari dell’eredità di Raffaella ci sono alcuni nomi, primo fra tutti Sergio Japino: grande amore d ex compagno di Raffaella, che le è stato accanto fino al suo ultimo respiro. In alta considerazione però ci sono anche Matteo e Federica i suoi due nipoti, figli del fratello scomparso prematuramente nel 2001 a causa di un tumore al cervello. Non sono esclusi però anche i vari bimbi che Raffaella ha adottato a distanza, nel corso degli anni, per fare beneficenza.

Patrimonio della Carrà

Per quanto riguarda la monetizzazione, nel patrimonio della Carrà ci sono circa 6 miliardi di lire e alcuni beni immobiliari. La Carrà abitava in una villa lussuosa di tre piani a Via Nemea, nel quartiere di Vigna Clara ed aveva altre 2 proprietà: una tenuta nell’Argentario (Toscana) e un appartamento a Montalcino (Siena).