Rapina choc a Roma: finestrino infranto con la pistola, portati via bracciali e orologio di Bulgari ad una donna

Rapinata mentre si trovava in auto da un uomo con il volto travisato. Rubati due bracciali e un orologio di lusso. Indaga la Polizia.

Colpo lampo ieri nel tardo pomeriggio a Roma. Una donna di 62 anni è stata rapinata mentre si trovava a bordo della sua auto in Via Armando Spadini, non distante da Villa Borghese. Un uomo, con il volto travisato da un casco integrale e con una pistola in pugno, si è avvicinato alla macchina della signora e con il calcio dell’arma gli ha infranto il vetro anteriore sinistro. Dopodiché le ha portato via i due bracciali e l’orologio di Bulgari che indossava. Prima di fuggire via a piedi facendo perdere le proprie tracce. È successo intorno alle 19.30 di ieri giovedì 29 febbraio 2024. Sul posto è intervenuta la Polizia che ora indaga sull’accaduto.