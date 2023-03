Recensione Ecovacs T10 Turbo, il robot lavapavimenti che stupisce: aspira e lava a fondo

Avere casa pulita senza fatica è il sogno di ogni persona, soprattutto quando il lavoro impegna gran parte della giornata. La tecnologia in questo ci è di grande aiuto. Ecovacs, che ha rinnovato la sua gamma di robot di gamma media, ci ha dato l’opportunità di provare il modello Deebot T10 Turbo, top di fascia. Ovvia la nostra felicità nel ricevere l’omaggio e la curiosità di vedere se il prodotto avrebbe mantenuto le promesse.

Ed ecco la nostra esperienza con la stazione di pulizia, iniziata con qualche problema dovuto al gestore telefonico. La configurazione del prodotto con comando vocale – semplicissima – è infatti possibile solo attraverso una rete wi-fi a 2,4 a una frequenza di 2,4 GHz e non, come ormai quasi tutti hanno di 5 GHz. Peccato che il mio gestore abbia impiegato ben 10 giorni a risolvere parzialmente il problema. Ma, passato questo ostacolo, il resto è andato tutto liscio.

Come è fatta la stazione di pulizia Ecovacs T10 Turbo

Il montaggio è semplicissimo e intuitivo e il manuale multilingue ha la sezione in italiano. Nella confezione abbiamo trovato il robot e la stazione di pulizia con all’interno due serbatoi dalla capienza di 3,2 litri. Il primo va riempito con l’acqua pulita, l’altro invece viene utilizzato dal robot per la raccolta dell’acqua sporca. La prima cosa da fare è scaricare l’app per configurare il prodotto. Basterà inquadrare il codice Qr con il cellulare e il robot verrà riconosciuto e installato automaticamente in pochi minuti. Si può scegliere un nome per il nostro nuovo aiutante.

Deebot T10 Turbo ha forme armoniche: la parte superiore ospita una torretta dove è alloggiata la telecamera integrata Starlight HD, con un campo visivo di 148,3° che permette la navigazione ottimale del robot anche se c’è poca illuminazione. La telecamera integra il laser Lidar (posto sul davanti) ed è formulata per identificare e rilevare gli ostacoli durante la pulizia e ottimizzare i risultati. Sempre nella torretta vi sono tre microfoni, necessari per l’attivazione dell’assistente vocale integrato Yiko. Sarà lei a darvi il benvenuto. Se capovolgiamo Ecovacs Deebot troviamo invece due spazzole laterali a tre punte e una spazzola centrale, sei sensori anti caduta e un sensore per il riconoscimento dei tappeti, mentre sul retro ci sono i due panni controrotanti. Per finire, sul davanti è posizionato il doppio sensore ottico AIVI 3.0, che consente di riconoscere fino a 18 oggetti diversi.

Mappatura casa: sensori intelligenti per riconoscere gli ostacoli e non cadere dagli scalini

Attraverso l’app possiamo gestire le varie funzioni del prodotto. Nella schermata principale si trova il pulsante che porta al menù dedicato alla pulizia. Qui è possibile creare la mappatura della casa, fondamentale per poter consentire al robot di muoversi secondo quelle che sono le nostre esigenze. È possibile creare muri virtuali oppure zone da evitare durante l’aspirazione, sia nel corso del lavaggio che in entrambe le fasi.

Si possono creare più mappe ed è possibile impostare la modalità video, utilizzandola come sistema di sorveglianza per le stanze incluse nella mappatura. La mappatura viene eseguita correttamente nelle stanze quadrate o rettangolari. Meno in quelle asimmetriche e negli open space. Nel nostro appartamento ha fatto un po’ di fatica ad andare da una stanza all’altra, essendoci spazi molto irregolari.

Specifiche Deebot T10 Turbo

Dimensioni: 362 x 362 x 103,5 mm

Mappatura: Lidar + sensore ottico con tecnologia True Mapping 2.0

Sensore tappeti: Sì

Numero di spazzole laterali: 2

Potenza: 3000 Pa

Batteria: 5200 mAh

Contenitore polvere: 400ml

Lavaggio: Due panni controrotanti

Modalità di aspirazione: Quattro (Silenzioso, Standard, Massima, Massima+)

Modalità di lavaggio: Due (Standard, Profondo)

Assistente vocale: Yiko

Deebot T10 Turbo: fa tutto con l’assistente vocale

Il Deebot T10 Turbo è un robot aspira e lava pavimenti che non solo semplifica la pulizia della casa, ma rende anche più divertente questa attività. Ecovacs, per poter ottimizzare tutte le funzioni del suo prodotto, ha creato Yiko, un’assistente vocale dedicata che risponde ai comandi anche a distanza. Basta dire “Ok Yiko” per poter far iniziare o interrompere la pulizia, per pulire un punto specifico della casa o per creare una nuova mappa del vostro appartamento. E Yiko esegue, evitando nel suo compito gli ostacoli che trova nel percorso: riesce infatti ad aggirare l’eventuale presenza di tappeti, ma anche del guinzaglio del cane, di un giocattolo caduto poco prima, di una sedia spostata per sbaglio o di cavi che dal muro scendono fino al pavimento. Il robot Deebot T10 utilizza infatti una tecnologia avanzata per rilevare gli ostacoli e navigare intorno agli oggetti in modo sicuro ed efficace.

Ecovacs Deebot T10 Turbo, come pulisce?

Dopo la mappatura, abbiamo messo alla prova il prodotto, sia con l’aspirazione che con il lavaggio. Il Deebot T10 Turbo ha una potenza di aspirazione elevata che gli permette di rimuovere polvere, peli di animali e altri detriti dal pavimento. Inoltre, grazie alla funzione di lavaggio, può anche pulire a fondo le superfici dure come piastrelle o parquet, riconoscendone la struttura. Premesso che in casa abbiamo un cagnolino e che ci sono due donne dai capelli lunghi (e quindi i capelli ma soprattutto i peli e sul pavimento sono una croce) possiamo affermare che l’aspirazione è senz’altro molto buona, anche se abbiamo trovato alcuni capelli attorcigliati intorno alla spazzola.

Ottimo invece il lavaggio, per essere stato eseguito da un robot: il fatto che i panni vengano costantemente lavati, unita alla tecnica dei due moci che ruotano fino a 180 volte al minuto e vengono spinti verso il pavimento con una forza di 6N, è sicuramente una mossa vincente e convincente. Lo sporco è stato rimosso e il risultato è stato davvero soddisfacente. La batteria ha un’ottima durata e, quando il robot è scarico, torna alla base per ricaricarsi. È comunque possibile comandare a Yiko di ricaricarsi in qualsiasi momento (anche quando non è completamente scarico), attraverso il comando vocale, oltre che con il pulsante posto sulla stazione di pulizia. La nota dolente sono i tempi di ricarica, che sono di circa 6 ore e mezza, ma si tratta di un problema superabile, visto che si può tranquillamente ricaricare la notte o quando siamo fuori casa.

Recensione Ecovacs Deebot T10 Turbo

Vale la pena acquistare Ecovacs Deebot T10 Turbo? Se state cercando un robot che aspiri e lavi i pavimenti in maniera efficace, minuziosa ed efficiente, questo è un prodotto da prendere in considerazione. Si tratta di un robot dalle prestazioni elevate, di fascia alta, che riesce a garantire una pulizia ottimale sia in fase di aspirazione che di lavaggio. Ha anche un’ottima autonomia, che rende il prodotto ancora più affidabile. Gli ottimi sensori gli consentono di muoversi negli ambienti domestici in autonomia, senza bisogno di interventi manuali. Questo facilita moltissimo le operazioni di pulizia per chi lavora o è molto impegnato, soprattutto visto che grazie all’app si può comandare anche quando si è fuori casa.

Grazie alla telecamera, il robot svolge la funzione di “sentinella” e controlla eventuali estranei che si dovessero introdurre nella vostra abitazione. Ovviamente questa tecnologia al top ha un costo: il robot, top di gamma, viene 1.099.000 euro, prezzo di listino, ma spesso ci sono notevoli sconti, cosa che rende il robot molto appetibile. Al termine della prova, possiano quindi dire che Ecovacs Deebot T10 Turbo si classifica come uno dei migliori robot lavapavimenti sul mercato. Questo innovativo dispositivo combina la funzione di aspirapolvere e lavapavimenti, rendendolo un’opzione ideale per chi cerca un prodotto versatile.