Reddito di Cittadinanza, doppia ricarica a febbraio 2022: ecco a chi spetta e quando arriva la ricarica

Reddito di Cittadinanza, in arrivo una doppia ricarica, vediamo a chi spetta. Buone notizie per i percettori del RDC, almeno la parte interessata, che a febbraio riceveranno un duplice accredito. Ma a chi spetterà? E qual è la ragione? Vediamolo.

Reddito di Cittadinanza, doppia ricarica a febbraio 2022: ecco a chi spetta, quando arriva l’accredito

La doppia ricarica riguarda da un lato il normale pagamento del reddito di cittadinanza, dall’altro gli importi dell’assegno unico per quanto riguarda il mese di gennaio. L’assegno unico è infatti compatibile con il Reddito di Cittadinanza. Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’Assegno è erogato, con le stesse modalità di erogazione del RdC, mediante accredito sulla carta RdC di cui gli stessi sono in possesso.

A percepire la doppia indennità saranno le famiglie con figli a carico fino alla maggiore età. Le ricariche riguardano, come detto, i normali pagamenti del Reddito di cittadinanza, ceh vengono largiti il 15 o il 27 di ogni mese, unitamente agli importi dell’assegno unico del mese di gennaio. In questo caso il pagamento verrà effettuato a partire dal 25 di febbraio.

Aumento o variazione dell’importo per il Reddito di Cittadinanza

Ricordiamo che con il messaggio 3 febbraio 2022, n. 548 l’INPS ha informato i percettori che il valore corrente di alcune prestazioni assistenziali percepite dai componenti il nucleo familiare è oggetto di aggiornamento. Il messaggio specifica le prestazioni assistenziali interessate e il meccanismo di aggiornamento.

A partire dalla mensilità di gennaio 2022, pertanto, potrebbero determinarsi la variazione dell’importo della rata della prestazione RdC/PdC oppure, nel caso si siano superate le soglie previste dalla norma, la decadenza dal beneficio o, ancora, la reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria.