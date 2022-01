Reddito di cittadinanza, doppio pagamento a febbraio 2022: importo e data bonifico

Reddito di cittadinanza. Il doppio pagamento è confermato anche nei prossimi mesi a venire, come accaduto già in precedenza. Infatti, da qualche tempo ormai, sull’apposita carta del RdC di Poste Italiane si verificano ben due pagamenti: uno riferito all’assegno unico temporaneo, l’altro, invece, per la quota di integrazione familiare.

Doppio pagamento per Reddito di Cittadinanza

Quest’ultima una quota riconosciuta a titolo dello stesso reddito di cittadinanza. Di fatto, nei primi tempi si pensava che l’assegno unico temporaneo sarebbe stato riconosciuto solamente per le mensilità del periodo compreso tra luglio e dicembre del 2021. Al contrario, proprio con l’approvazione definitiva del testo che contiene le disposizioni per l’assegno unico universale per i figli a carica le cose non sembrerebbero stare così. Con tale testo, viene stabilito che l’assegno unico temporaneo deve essere riconosciuto anche per le mensilità che mancano rispetto all’introduzione della nuova misura. In altre parole, anche per il mese di gennaio e febbraio del 2022. Di conseguenza, per chi ha fatto rischiate con approvazione, nei prossimi mesi ci sarà ancora un doppio pagamento:

da una parte la quota complessiva dell’assegno unico temporaneo riferita ai figli minori. Questa ha un importo minimo di 167,50€ (più eventuali maggiorazioni) per ogni figlio del nucleo. Più specificatamente, a gennaio verrà pagata la mensilità di assegno unico temporaneo riferita a dicembre;

(più eventuali maggiorazioni) per ogni figlio del nucleo. Più specificatamente, a gennaio verrà pagata la mensilità di assegno unico temporaneo riferita a dicembre; dall’altra la quota complessiva del reddito di cittadinanza. Da questa, però, verrà sottratta la quota riconosciuta ai figli minori per i quali si percepisce l’assegno unico.