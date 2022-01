Reddito di Cittadinanza gennaio 2022, quando viene pagato: data ricarica e calendario pagamenti

Buone notizie per chi beneficia del reddito di cittadinanza perché presto, tra qualche giorno, per alcuni arriverà il pagamento sulla carta Rdc, altri invece dovranno aspettare. Ma quando viene pagato? C’è un calendario dei pagamenti da seguire? In quest’articolo troverete tutte le informazioni su uno degli ‘aiuti economici’ più richiesti.

Reddito di Cittadinanza gennaio 2022: quando viene pagato?

Se per alcuni beneficiari l’importo di gennaio è l’ultimo con il vecchio ISEE dal prossimo mese qualcosa potrebbe cambiare. Ma vediamo, invece, chi riceverà in settimana la ricarica. Chi beneficia del bonus riceverà il pagamento sulla carta Rdc intorno a giovedì 27 gennaio. O meglio, il pagamento spetta a chi ha fatto domanda la prima volta a novembre 2021 e ha ottenuto la prima ricarica entro la metà del mese di dicembre; a chi ha fatto domanda di rinnovo per le successive 18 mensilità nel mese di novembre e a chi prende il reddito da almeno due mesi.

Ma c’è di più. A gennaio è previsto il doppio pagamento anche per coloro che prendono l’assegno unico temporaneo sulla carta Rdc e che in settimana riceveranno la quota che corrisponde alla mensilità di dicembre.

Come controllare la ricarica del reddito di cittadinanza?

I beneficiari possono controllare la data precisa dell’accredito in autonomia. Basterà accedere al servizio dedicato sul sito dell’INPS con le credenziali SPID, CIE o CNS e, una volta dentro, si potranno controllare tre voci: ultima elaborazione, invio disposizione a Poste e rendicontazione Poste.