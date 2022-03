Ricarica più ricca questo mese per i percettori del Reddito di Cittadinanza. La maggiorazione non sarà per tutti ma solo per coloro che hanno diritto all’assegno unico universale che spetta a coloro che hanno figli a carico. L’importo mensile in pagamento sarà quindi comprensivo anche dell’importo erogato dall’Inps proprio a partire da marzo.

Ricarica più ricca a marzo per il Reddito di Cittadinanza

Chi percepisce il Reddito di Cittadinanza non deve presentare domanda all’Inps perché l’importo spettante si aggiungerà in automatico a quello mensile già erogato. Non solo. A marzo dovrebbe arrivare l’erogazione del assegno temporaneo (per il mese di febbraio) insieme a quella – la prima – dell’assegno universale. Ricordiamo che l’assegno unico sostituirà, per la parte relativa ai soli figli, gli assegni familiari.

Quando arriva la ricarica a marzo

Per quanto riguarda la data non ci dovrebbero essere variazione e dunque arrivare, comprensive delle maggiorazioni come sopra esposto, a metà mese. Dal 17 arriverà invece la ricarica per chi ha fatto domanda per la prima volta. Chi invece riceve il sussidio da almeno due mesi la data da fissare in agenda è quella a partire dal 24 del mese.