Regali per la festa del papà, 7 idee da non perdere

La festa del papà si avvicina e molti di voi saranno in cerca di regali strepitosi da fare al vostro supereroe quotidiano! Il papà, infatti, non è una persona come tante nella vita di un figlio, ma un vero e proprio punto di riferimento. Per questo motivo i regali per la festa del papà sono speciali! La sua festa va celebrata al meglio, ricordandogli quanto bene gli volete e soprattutto quanto sia speciale per voi in ogni piccolo gesto di tutti i giorni. Oggi vi parliamo dei regali per la festa del papà di Olallà, un negozio online specializzato in personalizzazioni. Con Olallà potrete scegliere molto più di un regalo per la festa del papà, ma un vero e proprio pensiero personalizzabile, che lo lascerà a bocca aperta ed otterrà l’attesissimo “effetto wow”.

Come nasce la festa del papà e la tradizione dei regali?

La festa del papà nasce all’inizio del XX secolo, come festa complementare a quella della mamma. Nonostante ciò, la primissima festa del papà sembra risalire al 5 luglio 1908, secondo le testimonianze storiche. L’ufficializzazione della festa si ebbe nel 1909 dopo l’insistente richiesta della signora Sonora Smart Dodd, che ne organizzò i primi festeggiamenti il 19 giugno del 1910.

In Italia, come in molti altri paesi di fede cattolica, la festa del papà coincide con il giorno di San Giuseppe. In quest’occasione, il 19 marzo, è abitudine dare al proprio babbo un regalo per la festa del papà.

7 regali per la festa del papà da non perdere

Come vi abbiamo anticipato, in questo articolo andremo a fare una carrellata dei migliori regali da fare alla festa del papà! Che il vostro babbo sia un esperto giardiniere, un cuoco o un uomo d’affari, abbiamo la soluzione giusta per voi, che gli farà capire quanto è forte il vostro affetto nei suoi confronti. Potrete scegliere fra interessanti regali personalizzati e vere e proprie “chicche” del web che lo lasceranno di stucco!

1. Kit Party per una festa del papà “Stasera scegli tu”

Il Kit Party è un regalo per la festa del papà davvero eccezionale! Si tratta infatti di un kit completo pensato per regalare una serata speciale al papà in cui, finalmente, potrà scegliere cosa guardare in TV e come rilassarsi dopo una lunga giornata. Cosa contiene il kit? Una scatola con la scritta “Buona festa del papà”: all’interno troverete una serie di gadget perfetti per la sua serata, fra cui l’attestato di “miglior papà del mondo”.

Naturalmente tutto il kit è completamente personalizzato con il nome del vostro papà! Inoltre potrete personalizzare il vostro kit con i nomi di ben 4 invitati alla festa, in modo che il papà non passi la sua serata da solo!

2. Una Bottiglia di Birra “particolare” come regalo per la festa del papà

Una bottiglia di birra personalizzata è uno dei regali per la festa del papà imperdibili. Con Olallà potrete personalizzare qualsiasi bottiglia, di vino, spumante o birra! Se il vostro papà è un appassionato di birra, potreste optare per le birre artigianali con etichetta custom, sarà sufficiente scegliere il tipo di decorazione che vorreste sull’etichetta. Qualche esempio? Potrete creare un’etichetta gratta e vinci con sotto un premio speciale per il vostro papà. Oppure potreste dedicargli una poesia facendola scrivere sull’etichetta di una bellissima bottiglia di vino.

Non solo bottiglie, potrai personalizzare anche la scatola porta bottiglie attraverso una bellissima incisione nel legno.

3. Un intramontabile portachiavi

Il portachiavi è un regalo per la festa del papà evergreen! Quelli proposti dalla nostra selezione però sono molto particolari, infatti possono essere decorati con una scritta o una data decisa da voi. Se il vostro è un regalo per un neopapà, ad esempio, potreste incidere la data di nascita del figlio direttamente sul portachiavi, per ricordagli sempre degli affetti veri della famiglia.

Nello store troverete sia portachiavi di acciaio che di cuoio, tutti pensati in base ai diversi gusti e tutti con differenti forme.

4. Regali per la festa del papà, accessori “wow” per il barbecue

Il vostro papà è un appassionato di cucina e barbecue? Perché non regalargli un tagliere con scritto “Papà NOME, il re del barbecue”. Potrà utilizzarlo per preparare i suoi pranzetti in vostra compagnia, ricordandosi sempre di quanto gli volete bene!

Vorreste abbinare il tagliere con un altro accessorio? Il grembiule personalizzato per barbecue è il regalo per la festa del papà ideale. Potrete personalizzarlo a piacere scegliendo una scritta pensata proprio per lui e per le sue particolarità.

5. I regali per la festa del papà più dolci…

Se il vostro obiettivo è quello di strappargli un sorriso e di stringergli il cuore, allora il cuscino personalizzato è il regalo giusto per voi.

Un simpatico cuscino che può essere decorato con fotografie, scritte e dediche pensate proprio per il vostro papà. Si tratta di un regalo perfetto anche da parte di una moglie o compagna per festeggiare la prima festa del papà insieme alla vostra famiglia.

6. Tazzina con messaggio segreto

Se il vostro papà ama bere il caffè al mattino, questo è il regalo che fa per voi: una tazzina per caffè con un messaggio scritto sul fondo. Potrete preparargli la colazione con la nuova tazzina e aspettare che finisce di bere per vedere la sua faccia stupefatta nel leggere una dolce scritta come “Ti voglio bene papà”. C’è un modo migliore per iniziare la giornata?

7. Bicchieri per un brindisi speciale

Quando si pensa al regalo da fare per la festa del papà è importante tenere a mente quelle che sono le sue passioni. Se il vostro papà la sera si concede un bicchiere di amaro, ad esempio, potreste regalargli il bicchiere personalizzato da Whiskey! Se invece ama di più il vino potrete optare per dei calici con scritto il suo nome, oppure ancora per un boccale di birra personalizzato.

In base ai suoi gusti troverete moltissime idee per i bicchieri realizzati ad hoc, tanto che nell’ecommerce ci sono proprio intere sezioni dedicate ai bicchieri in regalo per la festa del papà!