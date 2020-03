Regione Lazio, 20 milioni di euro in buoni spesa alle famiglie che hanno bisogno

E’ da poco terminata a Palazzo Chigi la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E’ stato firmato un nuovo Dpcm che dispone una somma di 4,3 miliardi sul fondo di solidarietà comunale e con un’ordinanza della Protezione Civile si aggiungono 400 milioni. Così si aiuteranno le famiglie più bisognose: a disposizione di queste buoni spesa e possibilità di erogare beni di prima necessità. ‘ Non lasciamo soli chi è in difficoltà’ – ha dichiarato Conte. ‘I sindaci sono le nostre sentinelle‘.

A tal proposito il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha predisposto una riunione di Giunta per poter erogare i buoni spesa in favore dei cittadini: ‘Martedì in Giunta 20 milioni di euro ai Comuni del Lazio per buoni spesa alle famiglie che hanno bisogno’ – così su Twitter Zingaretti.