Regione Lazio: esami specialistici gratis agli over 50 a chi si vaccina

Una dose di vaccino e analisi gratuite. Dopo i gadget della squadra del cuore per i più piccoli, la Regione Lazio prosegue, con questi nuovi incentivi, la campagna vaccinale. Per gli over 50 ancora “indecisi”, la Regione Lazio ha pensato a degli screening ad hoc.

L’operazione delle analisi

L’idea e l’attuazione delle analisi gratuite in concomitanza con la somministrazione del vaccino monodose Johnson&Johnson, è iniziata a bordo del camper vaccinale che nel corso di questa estate sta viaggiando sul litorale, in particolar modo nel territorio dell’Asl Roma 5. Per tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 50 e i 69 anni potranno eseguire uno screening del colon retto per escludere forme tumorali. Questi screening di prevenzione infatti, sono consigliati a chiunque abbia dai 50 anni in su. Grazie a questa iniziativa il numero degli over 50 “indecisi” sul vaccino, si è già ridotto notevolmente.

I numeri degli “ex indecisi”

Secondo i dati della cabina di regia nazionale riguardanti le persone vaccinate, nel Lazio al 13 agosto si contano 155.292 over 50 che del vaccino ancora non ne vogliono sapere e mancano all’appello delle prenotazioni. Tuttavia al 16 luglio, le persone comprese tra i 50 e i 59 anni che ancora viaggiavano sull’onda dell’indecisione erano 199.083. Ciò vuol dire che in un mese oltre 44mila over 50 hanno preso la decisione di vaccinarsi. Ma a “spaventare” sono anche gli over 60: nel Lazio il 10,2% delle persone con un’età compresa tra i 60 e i 69 anni ancora non ha effettuato la prenotazione della prima dose.

I contagi

Intanto, in Italia, continua a salire il numero dei contagiati, spesso dalla variante Delta del Coronavirus. Ieri, 17 agosto, i nuovi positivi, secondo i dati forniti dal ministero della Salute erano 5.273, mentre le persone decedute sono salite a 54. La Regione Lazio, seconda solo alla Sicilia, si conferma una delle Regioni dove si registra un incremento più significativo dei contagi. Per questo motivo è importate che tutti, anche gli over50, prenotino la prima dose.