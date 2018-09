Regione, Sanità, Zingaretti: “Soluzione non è tornare indietro ma guardare al futuro”

“Nessun passo indietro sulla sanità ma guardare al futuro e all’innovazione”. Questo uno dei passaggi del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti intervenuto al Congresso nazionale società di neonatologia italiana.

“Negli ultimi anni – ha spiegato il presidente Zingaretti – pur migliorando gli esiti delle cure, sono aumentate le diseguaglianze e le difficoltà di accedere a prestazioni sanitarie, per questioni geografiche o per appartenenza a determinate fasce sociali. C’è bisogno certamente di migliorare le performance e ridurre le diseguaglianze. È un tema nazionale. Non si possono fare passi indietro sul principio dell’universalità delle cure o sulla vigilanza sulle risorse a disposizione della sanità. Posso dire con orgoglio che nel Lazio, negli ultimi anni, abbiamo ridotto gli sprechi e reinvestito le risorse risparmiate proprio nella sanità della Regione”.

Zingaretti ha poi sottolineato che “la sanità non è un costo, ma un investimento che produce ricchezza. In questo particolare periodo storico in cui le persone hanno paura del futuro e istintivamente pensano che un ritorno al passato possa essere la soluzione bisogna reagire con forza, non negando le paure o assumendo un atteggiamento elitario, ma affrontandole con uno sguardo al futuro, applicando le innovazioni che la scienza ci offre collaborando sempre col mondo del sapere e della conoscenza. Era Chaplin – ha concluso Zingaretti – in uno storico film a dire ‘combattiamo per un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere’”.