Regioni in zona gialla e bianca da lunedì 6 settembre 2021: come cambiano i colori la prossima settimana

Colori delle Regioni, ecco come sarà la cartina dell’Italia da lunedì prossimo 6 settembre 2021. Diverse erano le zone a rischio questa settimana in virtù dei nuovi parametri fissati dal Governo. In particolare in bilico c’erano sostanzialmente Sardegna e Calabria mentre la Sicilia è già tornata gialla dalla scorsa settimana. Ecco dunque lo scenario che ci attende dalla prossima settimana dopo il monitoraggio di ieri.

Regioni in zona gialla e bianca da lunedì 6 settembre 2021: come cambiano i colori

L’ISS evidenzia che “persiste una stabilità dell’incidenza settimanale a livello nazionale, al di sopra della soglia di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti”. Aumenta il numero di Regioni classificate a rischio epidemico moderato, mentre nessuna zona presenta un rischio epidemico alto. Ad ogni modo, tirando le somme, al momento nessun cambio di colore avverrà da lunedì prossimo. Tutte le Regioni resteranno dunque in zona bianca eccezion fatta per la Sicilia che resterà gialla.

Potenziare ulteriormente la copertura vaccinale

«Una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità», aggiunge il report settimanale.

«È opportuno continuare a garantire un capillare tracciamento, anche attraverso la collaborazione attiva dei cittadini per realizzare il contenimento dei casi. Mantenere elevata l’attenzione ed applicare e rispettare misure e comportamenti raccomandati per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale».