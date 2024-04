Resterai scioccato da questo panorama mozzafiato, prezzi bassissimi a due passi dall’Italia: uguale alle Maldive

Un’isola che ti lascerà scioccato e che si trova a pochissimi passi dall’Italia: ecco dove si trovano le famose Maldive d’Europa.

Oggi andiamo a parlare di una bellezza tropicale all’interno del Mediterraneo: vi raccontiamo di un’isola straniera a pochi passi dall’Italia, che più esperti di turismo hanno definito come le “Maldive europee”. Tra acque cristalline e una spiaggia mozzafiato, è una meta non gettonatissima e che permette ancora di fare delle vacanze a dei prezzi molto contenuti. Andiamo a scoprire dove si trova e come arrivarci.

Le Maldive europee a pochi passi dall’Italia: ecco cosa ti lascerà scioccato

Oggi vi parliamo di Elafonisi, un paradiso che si trova all’interno del Mar Mediterraneo. La località balneare, da suggestivi panorami come le Maldive, si sviluppa nell’area sud-ovest dell’Isola di Creta. Qui troverete un ambiente speciale ad attendervi: infatti sotto i vostri piedi troverete la sabbia di color rosa e delle acque cristalline dalle tonalità di color turchese. Un posto particolarmente indicato per le vacanze estive, dove le persone possono vivere un ambiente paradisiaco ma soprattutto una fuga dalla frenesia delle città europee: un esperienza che permette di vivere la vostra vacanza tra relax, avventura e cultura ellenica.

La spiaggia che ti lascerà scioccato

Il territorio di Elafonisi è molto più di una spiaggia, consentendovi di vivere un’esperienza tra mare cristallino e soprattutto natura incontaminata. Basti pensare alla magia della sabbia rosa, unica nel mondo, figlia di frammenti di conchiglie che in magliaia di anni si sono mescolati alla sabbia bianca del posto: un effetto stupenda e che impreziosirà la vostra vacanza, specie quando questo tipo di sabbia brillerà e luccicherà alla luce del sole.

Qui le attività che possono fare i visitatori sono molteplici, a cominciare dalle camminate lungo la costa: qui si potranno ammirare delle spettacolari dune naturali, ma soprattutto una biodiversità unica in Europa e che vive questo posto: un esempio lo troviamo con la rarissima specie dei gigli di mare, presenti solo qui.

Come raggiungere questo posto incantato

Nonostante questa località non sia semplice da raggiungere dall’Italia, tale meraviglia vale ogni singolo minuto che impiegherete per arrivarci. I viaggiatori che desiderano venire in vacanza qui, devono raggiungere l’Isola di Creta: qui potete arrivare a Chania o la città di Heraklion, attraverso un comodo preso dall’Italia. Scesi a Creta, è consigliato prendere un’automobile a noleggio: con questa potrete raggiungere Elafonisi, ma anche visitare il resto della famosa isola greca tra pittoresche strade e particolari tracciati cittadini. Ci sono anche tour guidati sull’isola, che ovviamente tra le mete vedono la tappa alla famosa spiaggia dei sogni.