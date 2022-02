Restrizioni Covid e Green Pass, cosa cambia dal 1 marzo 2022: nuove regole e novità

Restrizioni Covid: ci siamo, stanno per scomparire. Ma cosa accadrà nei prossimi giorni? Lo stato d’emergenza si concluderà il 31 marzo, ma, prima di allora, saranno tanti i cambiamenti che verranno messi in campo passo dopo passo. la maggior parte riguarderanno il Green Pass, ma scopriamoli insieme.

Restrizioni Covid, primo passo: 1° marzo

Febbraio è finito, quindi cosa cambierà da domani, martedì 1 marzo 2022? In primo luogo verranno meno le restrizioni per i viaggi: niente più quarantena per chi attraverserà l’Italia provenendo da fuori dell’Unione Europea. Basterà un Green Pass Base. Inoltre, a partire da domani, aumenterà la capienza del pubblico: parliamo del 75% per gli stadi e del 60% per i palazzetti.

Secondo passo: 10 marzo

Il prossimo step avverrà sempre di martedì, questa volta però il 10 marzo: si torna a mangiare pop corn al cinema, snack e bevande varie. Ciò vale anche per lo stadio, il teatro e tutti i locali di intrattenimento e musica dal vivo. Inoltre, negli ospedali, si potrà tornare a fare visita ai ricoverati (45 minuti al giorno)

Terzo passo: 31 marzo

Passo successivo: giovedì 31 marzo 2022: addio stato d’emergenza! Il premier, infatti, ha annunciato che non verrà rinnovato. Ecco le parole di Mario Draghi: “ La situazione epidemiologica è in forte miglioramento grazie al successo della campagna vaccinale e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese “. Addio quindi alla necessità di Green Pass rafforzato per mangiare all’aperto, niente più DAD per i ragazzi e quarantene da contatto. Nelle scuole, inoltre, non sarà più necessario indossare la mascherina FFP2 nelle classi. Addio anche alle divisioni per colore delle regioni, tranne che per la zona rossa in caso di emergenza.

Restrizioni Covid, ultimo passo: 15 giugno

Ultimo step: mercoledì 15 giugno 2022. Niente più super Green Pass per lavorare e addio all’obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni. Si tornerà semplicemente al Green Pass Base.

