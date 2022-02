Restrizioni Covid, quando tolgono Green Pass e Stato di Emergenza in Italia: le parole di Draghi in conferenza stampa

Dopo aver tolto le mascherine all’aperto e aver annunciato l’allentamento di altre restrizioni, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, lascia intendere che nelle prossime settimane la situazione andrà sempre più migliorando e – di conseguenza – anche i provvedimenti presi dal Governo andranno di pari passo con i dati della curva epidemiologica. Questo significherà finalmente la fine dello stato di emergenza? Da quello che trapela dalle parole di Draghi, le attuali restrizioni verranno eliminate quanto prima.

Restrizioni Covid: quando tolgono il Green Pass

Il Presidente del Consiglio, in occasione della conferenza stampa di ieri al termine del Consiglio dei Ministri (riunione che ha “partorito” il decreto Bollette), rispondendo alle domande dei giornalisti sulla fine delle restrizioni e dello stato di emergenza per il Covid ha dichiarato che “Questa settimana ci sono stati circa 54 mila contagi, con meno di mille persone in terapia intensiva, numero che continua a diminuire, così come il numero dei ricoveri, che è in forte calo. Come vediamo la situazione continua a migliorare. Questo grazie alla campagna di vaccinazione, che procede spedita: ormai quasi l’89% della popolazione con più di 12 anni di età si è vaccinata con almeno due dosi”.

La fine delle restrizioni

Alla domanda specifica sulle misure restrittive, quindi sulla fine dello stato di emergenza e la necessità del Green Pass, Mario Draghi si è detto fiducioso, anche se non ha espresso una data precisa. “Voglio uscire il prima possibile da questa pandemia: questo significa eliminare le restrizioni prima possibile. Togliere le restrizioni è una questione di giorni”. Quindi, il prossimo mese si definirà il tutto e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un nuovo decreto “in modo da eliminare ogni incertezza da qui al 31 marzo, è importante per tutti”. Il Presidente del Consiglio rassicura poi riguardo a quanto fatto fino a questo momento, dicendo che si tratta di misure “Decise su indicazione degli scienziati, e non dei politici che si sono improvvisati esperti di medicina”. Draghi poi ricorda l’importanza del vaccino. “Se usciamo dalla pandemia, è perché ci siamo vaccinati”.