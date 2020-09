Riapertura delle scuole nel Lazio, i genitori devono misurare la febbre ai figli ogni mattina: ecco tutte le info

Manca sempre meno alla riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre. La Regione Lazio ha stilato una serie di informazioni utili per i genitori degli alunni che ritorneranno tra i banchi in piena sicurezza.

Riapertura delle scuole nel Lazio: ecco tutte le info

Lo studente per andare a scuola non deve avere i seguenti sintomi: tosse, mal di gola, raffreddore, mal di testa, diarrea, vomito o dolori muscolari. I genitori devono misurare la febbre al figlio tutte le mattine. E’ bene sapere che bisogna comunicare sempre le assenze del bambino per motivi sanitari (anche se non legati al Covid-19). Se lo studente è stato dichiarato “contatto stretto” di una persona positiva al virus non può andare a scuola: in questo caso si devono seguire le disposizioni del pediatra per la quarantena e avvertire il referente scolastico Covid-19 indicato dall’istituto. I genitori devono comunicare alla scuola quali persone contattare nel caso in cui il bimbo manifesti sintomi di malessere durante le lezioni: nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro e tutte le altre informazioni utili.