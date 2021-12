Riapertura scuole a fine gennaio 2022? L’ipotesi e la situazione negli istituti di Roma e Lazio

Riapertura scuole a fine gennaio 2022, l’ipotesi prolungamento vacanze di Natale per contenere i contagi. E’ questa una delle proposte circolate nelle ultime ore per contrastare la ripresa dei contagi e soprattutto la variante Omicron. E tra le zone più a rischio, è dunque quelle più attenzionate, c’è la scuola dove le vaccinazioni, specie tra i più piccoli, ancora non hanno raggiunto numeri consistenti.

Riapertura scuole a fine gennaio 2022: l’ipotesi

Per questo, e per arginare i possibili focolai post vacanze natalizie (dove cene, pranzi e maxi riunioni familiari possono favorire il contagio in assenza delle dovute precauzioni), una delle ipotesi sul tavolo vagliate dal Governo era quella di prolungare le vacanze natalizie.

La situazione nelle scuole, il focus sugli Istituti di Roma

I recenti dati sulla situazione scuole parlavano di circa 10.000 classi in DAD su oltre 400.000 in tutta Italia. Di queste intorno alle 1.000 unità sarebbero a Roma. Ma la soluzione del prolungamento delle vacanze può essere la risposta? In tal senso ieri il Premier Draghi, interpellato in merito durante la conferenza stampa di fine anno, ha puntualizzato che al momento tale ipotesi non è destinata ad avere seguito.