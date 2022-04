Riduzione TARI 2022: a chi spetta e come richiederla

Tari 2022. La famosa, rinomata e famigerata Tari: la tassa comunale sui rifiuti, introdotta nel 2014 e finalizzata a coprire i costi di gestione per la raccolta e lo smaltimento degli stessi. La tassa in questione, ovviamente, è di competenza di chi si occupa del servizio, ovvero il Comune. Questi, di fatto, ha l’onere di gestire ed organizzare le attività in merito alla questione ed emanare contestualmente anche il regolamento tramite il quale vengono stabilite le tariffe da applicare.

Come usufruire delle riduzioni Tari

Attraverso l’ordinanza numero 5940 del 23 febbraio 2022, ecco che la Corte di Cassazione ha comunicato quali sono le situazioni in cui è possibile ottenere una riduzione della Tari per gli utenti che devono pagarla. Tra queste, sono comprese anche quelle le cui motivazioni derivano da una mancanza da parte del Comune stesso.

Quali condizioni per la riduzione dell’imposta: la legge 147/2013

Partiamo, ovviamente, dal presupposto per cui la Tari deve essere pagata da chiunque detenga un immobile o un terreno. L’imposta si basa sulla superficie calpestabile e viene calcolata direttamente dal Comune.

La legge che regola il funzionamento del tutto è certamente la 147/2013, la quale nello specifico determina la condizioni in cui l’imposta può essere soggetta a riduzioni.

I casi previsti dalla legge

Nello specifico, stando all’articolo 1, commi 656 e 657, allorail contribuente può beneficiare di una riduzione della Tari in tali casi: