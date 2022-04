Possedere un terrazzo vuol dire avere uno spazio esterno da usare quando si ha bisogno di “prendere” aria, per avere una parte sicura dove rilassarsi oppure per una metratura aggiunta che fa sempre comodo.

Un terrazzo è però una responsabilità per la manutenzione e per tutto quello che riguarda poi eventuali rifacimenti o ristrutturazioni in futuro. Esistono due tipologie di terrazzi. Il primo è quello che non ha un supporto sottostante quindi è chiamato terrazzo sospeso. Poi c’è quello che invece viene sostenuto direttamente dalle pareti di un appartamento sottostante.

In entrambi i casi è poi necessario che ci siano delle operazioni e interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che lo mantengano in modo ottimale. Nel senso che quando iniziano a crearsi delle crepe, delle maioliche che si sollevano, ristagni di acqua oppure di muffa, è necessario chiamare una ditta edile e valutare i lavori da fare.

Iniziare dall’identificazione dei problemi

Il Rifacimento terrazzi avviene solo quando c’è una identificazione dei problemi che possono danneggiare la struttura. ci sono persone che fanno tale intervento di ristrutturazione solo perché si ha intenzione di cambiare lo stile del terrazzo e renderlo più innovativo oppure molto più bello esteticamente parlando.

Quando però è palese che ci sono dei problemi piuttosto gravi, allora è necessario identificare il danno. Le crepe, i distacchi di calcinacci oppure delle piastrelle, l’esplosione dello scheletro del telaio metallico interno, sono danni che compromettono la stabilità della terrazza.

Essi devono quindi venire totalmente ristrutturati e si deve intervenire con un lavoro deciso da affidare esclusivamente a dei professionisti.

Le vibrazioni che sono accusate dalle palazzine rischiano di creare dei movimenti nelle parti scoperte, come i terrazzi. Questi possono iniziare a creare delle crepe di apertura oppure un avvallamento nella parte centrale della metratura. In questi avvallamenti si rischia poi di avere dei danni da ristagno di acqua che diventano delle infiltrazioni vere e proprie.

La ristrutturazione sarà l’unico modo per riuscire ad avere poi delle situazioni di recupero della sua funzionalità e della bellezza, ma soprattutto si eliminano i danni che sono dati dalle piogge o dall’umidità atmosferica.

Oggi rifare il terrazzo è molto semplice

Grazie alle tante agevolazioni edilizie, perfino quella di ristrutturare o rifare il terrazzo consente di avere una riduzione cospicua. Per riuscire ad organizzare un buon lavoro è necessario che ci sia un’impresa edile che conosca perfettamente quali sono le agevolazioni e i parametri da rispettare.

Il lavoro viene eseguito poi considerando i problemi, i desideri del cliente e quali sono gli interventi che permettono di avere ottimi risultati, ma in tutta sicurezza. solo quando c’è una ditta edile certificata è possibile avere un recupero delle spese che si sono supportate.

Oggi il lavoro di rifacimento dei terrazzi viene velocizzato perfino dalla possibilità di non utilizzare poi delle impalcature per gli esterni, ma semplicemente con l’uso di veicoli con cestello elevatore oppure di autoscale con piattaforme con recinzioni. Naturalmente il lavoro deve essere poi svolto da parte di soggetti che siano specializzati nell’eseguire degli interventi edilizi su fune, cioè ad altezze importanti.