Rimborso Canone Rai: la fascia di età a cui spetta il rimborso

Il Canone Rai è un’imposta che devono versare tutti coloro che possiedono un apparecchio televisivo in casa. Non tutti sanno però che ci sono delle determinate categorie di abbonati che possono usufruire dell’esenzione del canone.

Scopriamo a chi spetta il rimborso del pagamento e come richiederlo.

Cos’è il Canone Rai e come si paga

Come anticipato, il Canone Rai altro non è che una tassa di abbonamento alla Rai (Radio televisione Italiana) che si paga annualmente in misura unica per ogni nucleo familiare. Con la nuova Legge di Bilancio l’ammontare del Canone Rai è passato da 90 a 70 Euro. Ma come si paga l’imposta? Come già previsto negli anni scorsi, il pagamento del Canone viene addebitato in bolletta per coloro che abbiano un’utenza domestica di fornitura elettrica.

L’importo totale – 70 Euro per il 2024 – viene frazionato in 10 rate da 7 euro, se la bolletta è mensile. Nel caso in cui il pagamento della bolletta sia bimestrale, l’importo della tassa raddoppia e sale a 14 euro.

La fascia d’età a cui spetta il rimborso per il Canone Rai

Come anticipato, ci sono delle categorie di abbonati cui spetta l’esenzione del Canone Rai. A non dover pagare la tassa sono le persone che non hanno un televisore in casa, gli agenti diplomatici, consolari o militari non italiani appartenenti alle forze Nato di stanza nel nostro Paese. L’ultima categoria di abbonati a cui spetta l’esenzione sono gli over 75. I cittadini che abbiano compiuto i 75 anni di età, infatti, possono richiedere l’esonero dal pagamento del Canone.

Ci sono però determinate condizioni economiche perché questo sia possibile. Nello specifico, il reddito annuo per ottenere l’esenzione non deve superare i 6.713,98 euro (per quanto concerne le richieste che fanno riferimento agli anni fino al 2017). La soglia limite sale a 8mila euro (per le richieste che partono dal 2018). Per fare richiesta di esenzione, basta presentare una Dsu che attesti il possesso dei requisiti.

Nel caso in cui sia stato pagata l’imposta Tv, pur possedendo i requisiti per aver diritto all’esenzione, si può chiedere il rimborso mediante il modello apposito, in cui inserire anche la dichiarazione sostitutiva unica per l’attestazione dei requisiti. Se il canone è stato versato in bolletta, la modalità per chiedere e ottenere il rimborso è compilando il modello, indicando come causale la dicitura codice 1.

In alternativa, la richiesta di rimborso può: