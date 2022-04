Riparare un elettrodomestico? 3 ottimi motivi per dargli una seconda possibilità

“Un tempo le cose duravano di più”. Chi almeno una volta, magari pronunciata dai propri nonni, non ha sentito questa frase? Sì, perché rispetto al passato, il tempo di vita e di utilizzo degli oggetti della nostra vita si è ridotto drasticamente.

Non tanto per la durata in sé del prodotto in termini di qualità, quanto piuttosto a una logica del continuo aggiornamento e del “nuovo” che ci spinge a cambiare anziché riusare.

Lo vediamo ad esempio con i cellulari, con i modelli degli smartphone che vengono immessi continuamente sul mercato per spingere i consumatori a un altrettanto rapido cambio da un telefonino all’altro. E lo stesso potremmo dire per gli elettrodomestici.

Ma se il consumismo ci spinge già di per sé a comprare frequentemente l’ultima novità – che magari nemmeno ci serve poi così tanto – quando qualcuno dei nostri oggetti di casa per di più si rompe, spesso siamo tentati di buttarlo via, senza pensarci due volte. Ma siamo sicuri che bisogna per forza cedere a questo frenetico usa e getta?

Diamo un’occhiata ai nostri ottimi motivi per scegliere di riparare i nostri accessori elettrici.

Perché dare una seconda possibilità ai nostri elettrodomestici è la scelta giusta

Innanzitutto, precisiamo che ogni caso va considerato a sé e che chiaramente, per entità del danno o frequenza magari ripetuta del guasto, non sempre è possibile/conveniente riparare ciò che si rompe. Ma generalmente tendiamo a gettare via frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, piani cottura e forni (o condizionatori visto che tra poco li riaccenderemo), ecc. solo perché “siamo convinti che non convenga sistemarli”, senza però accertarci se sia davvero così. È sicuramente meglio fermarci un attimo a riflettere, anziché cedere all’impulso del momento.

I vantaggi

Riparare un elettrodomestico rotto può portare infatti numerosi vantaggi. Per prima cosa consideriamo il beneficio economico dato che di solito il costo della riparazione è di gran lunga inferiore rispetto a quello dell’acquisto di un articolo ex novo.

Così facendo inoltre allungheremo la vita al nostro elettrodomestico riducendo l’impatto ambientale, considerando che non andrà subito in discarica. C’è così un aspetto legato all’emotività: non solo per ciò che riguarda il valore affettivo di un determinato oggetto, ma anche perché il riuso ci fa sentire bene e soprattutto liberi di avere il controllo sulle nostre cose.

Fai-da-te o esperto? Come e chi scegliere

Insomma, sistemare un oggetto piuttosto che buttarlo via può essere davvero conveniente. Già, ma come decidere se tentare la strada del fai-da-te o rivolgersi a un esperto in assistenza e riparazione?

Certo, le riparazioni “home-made” sono le più economiche (sempre che non si combini qualche danno). Se invece riteniamo sia troppo difficile per noi, specie per i danni più gravi, è bene non agire in proprio, ma contattare un esperto.

Per farlo dobbiamo chiaramente affidarci a veri professionisti che possano vantare un’esperienza comprovata e certificata nel settore, come quella fornita ad esempio degli esperti in riparazione per elettrodomestici di assistenza-ael.it.

Da circa vent’anni la filosofia di AEL è proprio quella di dare una nuova vita ai nostri elettrodomestici per renderli nuovamente funzionanti e permettergli di tornare a fare “il proprio lavoro”.

Spesso basta poco per ridare vita a un elettrodomestico: la lavatrice, il forno, la cappa possono esserci utili ancora per molti anni se ben riparati. Sta quindi a noi decidere se correre sempre dietro al consumismo dell’ultimo modello, oppure se utilizzare al meglio i nostri soldi affidandoci ad un centro riparazione come AEL Assistenza Elettrodomestici.