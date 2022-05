Quando arriva il momento di fare una Riparazione citofoni? L’età potrebbe incidere perché comunque negli anni i microfoni interni ed esterni iniziano a rimandare la voce in mal modo. Anzi vi diciamo una curiosità. Quando andate presso gli uffici di un professionista, come un dentista o un commercialista, avete fatto caso che come citofonate vi aprono? Il motivo è che il microfono del citofono potrebbe essere rotto e semplicemente non hanno fatto fare alcuna riparazione, per risparmiare, ma avendo poi una struttura assolutamente inutilizzabile e inutile.

Purtroppo se si deve cambiare o sostituire interamente il citofono il costo è molto alto perché si deve prima togliere la struttura esistente, estrarre tutti i cavi, valutare lo stato in cui vertono le canaline di protezione, vedere se ci sono delle canaline di protezione e poi installare nuovamente il tutto.

Il lavoro è cospicuo ed è quindi per questo che tanti condomini e perfino molti privati non fanno mai riparare il citofono, ma questo è una struttura elettronica realmente molto utile. Si ha una protezione poiché si riesce a sapere chi sta “bussando” alla vostra porta, potete immediatamente liquidare gli scocciatori e non avrete il fastidio, in caso abitate al secondo piano di scendere per vedere chi c’è alla porta.

Dunque è importante che quando iniziano i primi problemi, guasti e malfunzionamenti facciate immediatamente controllare il dispositivo e quindi avere a che fare con una situazione che sia facile da riparare.

Chi ripara un citofono?

I citofoni vengono riparati dagli elettricisti, ma se volete avere una identificazione esatta del problema e poi capire dove sia il guasto, allora dovete rivolgervi a degli elettricisti specializzati direttamente in questo impianto. Infatti non è che un elettricista sa tutto di tutti, anzi alle volte è in grado di creare la sua carriera professionale direttamente su una tipologia di impianto.

Dunque è per questo che noi consigliamo di chiamare un elettricista altamente qualificato.

Problemi tipici di un citofono

Quali sono i guasti che si possono avere quando si parla di un citofono? Tra i primi ritorniamo direttamente i guasti al microfono esterno e interno.

Analizziamoli nel dettaglio. Il danno al microfono interno rimanda la voce che viene sparata dalla cornetta come se fosse metallica. Essa non è chiara e difficilmente si riesce a capire quel che si dice. Questo dunque porta ad un fastidio acustico di indubbia rilevanza. Solo che è importante che si elimini questo problema perché comunque alla fine voi parlate e dall’altro lato non capiscono.

Altro danno tipico è quello che riguarda il microfono esterno o la grata di audio esterno. Qui sono le intemperie che portano ad avere dei danni. L’acqua, l’umidità, il Sole e via dicendo arriva ad essere usurante. Alla fine quindi si danneggiano i circuiti interni che sviluppano poi un’ossidazione che magari inizia a danneggiare il passaggio elettrico e quindi non arriva nemmeno a garantire una nitidezza della voce. Tra l’altro coloro che tendono a parlare dall’esterno non rimandano la voce nitida alla cornetta interna. Ecco che allora è necessario fare la riparazione in tempi rapidi.