ristorante piatti indiani

Volete uscire, ma non sapete dove andare? Volete provare qualche cibo nuovo perché stanchi di pizza e di fast food? Siete perfino saturi di bevande gassate e annoiati da quello che viene proposto in tutti gli altri ristoranti?

Allora perché non provate qualcosa di nuovo con la cucina indiana poiché, oltre ai tanti piatti tradizionali che essi hanno, ci sono perfino dolci e bevande che possono stupirvi, anzi che vi stupiranno. non parliamo poi di una cucina nuova, ma che fa anche bene all’organismo e permette di dimagrire.

Come perdere peso mangiando

Perdere peso non è mai facile, anzi è difficilissimo. Non si ingrassa solo mangiano, ma perfino avendo un metabolismo che è bloccato o rallentato. Anzi proprio il metabolismo ci porta ad avere degli aumenti di peso che sono senza controllo dove perfino bevendo dell’acqua ci si sente gonfi e senza energie.

Purtroppo la dieta mediterranea, cioè il cibo che noi produciamo, ci porta ad avere come e comunque una dieta di alimenti grassi che se non mangiati in modo adeguato, con parsimonia e dilazionati durante la giornata, aumentano il peso. Non siamo poi una cultura ricca di spezie, che sono antibiotici naturali e che stimolano le funzionalità interne, comprese quelle che sono di dimagrimento.

Dovremmo quindi investire in un’alimentazione più sana, ma dove dirigerci? Ebbene la cucina indiana è quella che fa al nostro caso. Parliamo di una cucina povera che tende ad essere perfetta quando si parla di nutrienti che ci sono.

Per cucina “povera” si intende un utilizzo di quelle materie prime che sono ortaggi, frutta e verdura di stagione, che quindi costa poco perché c’è né in grande quantità. Inoltre si parla di un utilizzo di carni bianche che sono povere di grassi. Per terminare con una grande quantità di spezie, che devono essere di buona qualità, che aiutano a stimolare le funzionalità del metabolismo.

La cucina indiana non è solo piccante, perché è una bugia. Vero che ci sono molte pietanze a base piccante, ma non ci sono solo queste.

Ad ogni modo se prendiamo in considerazione la cucina indiana si ha a che fare con un dimagrimento continuativo, nonostante si mangi molto perché si ha una funzionalità depurativa, digestiva e diuretica che consente di bruciare i grassi.

Aumenta la salute del tuo organismo

Un’altra caratteristica che ritroviamo in un Ristorante piatti indiani, che sia originale, è quello di mangiare del cibo che oltre a non fare ingrassare, ci porta perfino ad avere un aumento dei benefici sulla salute.

Il sistema immunitario viene rinforzato perché le spezie sono comunque degli antibiotici naturali e aumentano la produzione di globuli bianchi, quelli che combattono i virus e batteri di ogni forma. Dunque parliamo di una cucina che è sana in tutti i sensi, ma soprattutto che stimola le attività del corpo e le sue funzionalità.

Alla fine quando siamo attaccati dai batteri questi tendono a proliferare proprio a causa di una riduzione della produzione di globuli bianchi. Mangiando invece dei prodotti che sono speziati si ha un rinforzo dell’organismo.