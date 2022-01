Il bagno è l’ambiente di casa che più si usa e che più si trascura. Sicuramente si pulisce tutti i giorni, ma quando ci si deve occupare o preoccupare di interventi di manutenzione straordinaria, come ad esempio l’eliminazione della muffa o di problemi di infiltrazione nelle mura, ecco che ci si volta dall’altra parte oppure si prende tempo.

In effetti Ristrutturare il bagno potrebbe essere una situazione molto problematica, da affidare solo ed esclusivamente a dei professionisti, ma è vero che una volta fatta una ristrutturazione si tolgono tanti problemi che si hanno.

La presenza di muffa nel bagno aumenta molto l’umidità, quindi esso rimane freddo e con le pavimentazioni che sono spesso scivolose. Inoltre c’è un forte cattivo odore e intossicazioni da muffe.

Le problematiche date direttamente da eventuali infiltrazioni o assorbimenti di acqua dalle pareti, ci porta ad avere il danno strutturale perché le mura o le pareti diventano poi molto fragili. Ci sarà il distacco di calcinacci oppure della vernice. Nel corso degli anni il rischio è quello di avere poi dei cementi che tendono a polverizzarsi. Insomma la situazione andrà ad essere realmente problematica.

La preoccupazione di rifare il bagno si può togliere semplicemente decidendo gli interventi da fare e scegliendo un buon restyling.

Quale stile scelgo per il bagno?

I bagni possono essere classici, tradizionali e rivisitati, etnici, eleganti, funzionali, ma con stile oppure in un mood nordico. Si tratta quindi di avere una vasta gamma di prodotti, ma dove si devono tenere sotto controllo proprio i costi.

Scegliere ad esempio uno stile nordico vuol dire che il bagno deve avere il parquet, eventuale rivestimento in legno al soffitto e la doccia trasformata in una cabina con un programma per sauna. Un costo che è molto alto, ma che potrebbe essere perfetto per ambienti ricercati e con una metratura molto ampia.

Quelli che oggi vanno per la maggiore solo lo stile rivisitato essenziale e nife. Ci sono sanitari che hanno colorazione bianca o grigio polvere con una forma rettangolare e/o quadrata, dove però ci sono delle curvature dolci. Si usano poi mensole in legno e dei mobili in muratura.

Si tratta dunque di una serie di elementi che creano una buona ospitalità e accoglienza.

Il nife invece propone una grande quantità di mattonelle o di pareti in simil mattonelle molto colorate. Queste sono a basso costo e propongono una ristrutturazione a basso costo che è concessa a tutti e consigliata direttamente per bagni piccoli all’interno degli appartamenti.

Ristrutturare un bagno low cost

Le ristrutturazioni economiche sono disponibili in diversi modi. Basta usare dei prodotti che sono in PVC, ma che replicano perfettamente i materiali originali. Si vuole avere il marmo sulle maioliche, allora si possono usare dei pannelli in PVC che richiamano questa fantasia avendo poi anche dei vantaggi di impermeabilità.

Il legno potrebbe essere anch’esso ricreato dalle mattonelle o dal PVC. Mentre i sanitari si possono sanificare e igienizzare per essere poi riutilizzati per la nuova ristrutturazione, rivolgendovi a dei professionisti potrete avere realmente molti consigli senza spendere molto.