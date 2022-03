I servizi che sono definiti “chiavi in mano”, in ambito di ristrutturazioni, indicano gli interventi che vengono eseguiti in un determinato lasso di tempo.

L’appaltatore, cioè l’impresa edile che ha deciso di offrire questo tipo di servizio, seleziona gli interventi della ristrutturazione, sotto espressa decisione del cliente, che permette di avere poi ambienti nuovi. I vantaggi sono rappresentati da tempi di consegna che sono realmente molto ridotti, nel senso che è possibile avere una casa totalmente nuova, ma in poco tempo.

Dunque è ideale per coloro che hanno comprato una nuova casa oppure un nuovo appartamento, ma che ha bisogno poi di rifacimenti per migliorare l’abitabilità. Ovviamente la ristrutturazione avviene comunque con molteplici interventi che sono operativi e organizzativi.

Il progetto si presenta in modo chiaro e poi si deve informare il committente in caso ci sono dei problemi negli impianti che possono poi essere una delle spese maggiori e magari portare via tempo.

Scegli la data di consegna della casa

Nelle imprese edili che sono con servizi “chiavi in mano” si ha la possibilità di scegliere la data di consegna, cioè in quanto tempo desiderate tornare in possesso della vostra casa o del vostro appartamento.

Proprio la velocità è una delle caratteristiche principali di tale servizio, ma è importante pensare che quando si ha bisogno di una casa in poco tempo, addirittura in qualche settimana, ci sono poi dei costi che sono aumentati per l’organizzazione.

La progettazione avviene poi durante il sopralluogo dell’appaltatore dove si riescono a capire quali sono le richieste del cliente per il rifacimento degli ambienti.

Conviene oppure no fare una ristrutturazione immediata?

Perché tante persone dichiarano che le Ristrutturazioni chiavi in mano sono poi delle vere proprie “fregature”? Parte di queste dichiarazioni avvengono da soggetti che non sono a conoscenza delle tipologie di servizi.

Per esempio ci sono coloro che decidono di spendere poco, a questo punto contattano una ditta edile che offre il servizio chiavi in mano. Esse hanno a disposizione dei materiali a terra, cioè acquistati a basso prezzo, ma in stock, dove si ha la possibilità di avere un rifacimento, ma senza poter poi scegliere i materiali. il progetto viene fatto in scala. Praticamente il lavoro diventa economico perché la ditta decide i materiali e come rifare la casa. Molti utenti rimangono poi soddisfatti del lavoro perché comunque la casa è totalmente ristrutturata.

Ci sono poi coloro che invece decidono di puntare sulla velocità, altro elemento che contraddistingue il servizio. Si ha intenzione di scegliere i materiali, fare un progetto personalizzato e poi rifare gli impianti. Questo vuol dire che ci sarà bisogno di avere una grande quantità di manodopera che si organizza in modo che degli operai svolgano un lavoro in un ambiente ed altri si occupano di un’altra stanza.

Ovviamente in questo caso i costi aumentano di molto perché la consegna deve avvenire comunque in una data stabilita.

Quindi è bene parlare e informarsi su quali sono i costi, tramite la richiesta di preventivi, ed identificare quello che volete e in quanto tempo.