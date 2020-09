Risultati elezioni Terracina 2020: affluenza, scrutini, segui la diretta in tempo reale

Risultati elezioni Terracina 2020. Si vota per il rinnovo del consiglio comunale domenica 20 settembre 2020 dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 21 settembre 2020 dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Le elezioni amministrative in Italia interessano in tutto 962 comuni coinvolgendo 5.725.734 elettori.

51.559.898 gli elettori chiamati ad esprimersi per il referendum costituzionale e 18.590.081 quelli per le elezioni regionali, che interessano 6 regioni a statuto ordinario (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto) e 1 a statuto speciale (Valle d’Aosta).

Per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica invece gli aventi diritto al voto sono 467.122 per la Sardegna (Collegio plurinominale 01 – Collegio uninominale 03 Sassari) e 352.696 per il Veneto (Collegio plurinominale 02 – Collegio uninominale 09 Villafranca di Verona).

Elezioni comunali Terracina 2020: l’affluenza alle ore 12.00 di domenica 20 settembre

Alle ore 12.00 di domenica 20 settembre ha votato il % degli aventi diritto al voto.

Elezioni Terracina 2020: l’affluenza alle ore 19.00 di domenica 20 settembre

Alle ore 19.00 di domenica 20 settembre ha votato il % degli aventi diritto al voto.

Amministrative Terracina 2020: l’affluenza alle ore 23.00 di domenica 20 settembre

Alle ore 23.00 di domenica 20 settembre ha votato il % degli aventi diritto al voto.

Elezioni Terracina 2020: l’affluenza alle urne, i dati di lunedì 21 settembre 2020

Alle ore 12.00 di lunedì 21 settembre ha votato il % degli aventi diritto al voto.

Alle ore 15.00 di lunedì 21 settembre ha votato il % degli aventi diritto al voto.

Risultati elezioni Terracina 2020: gli scrutini, segui la diretta LIVE

Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle ore 9.00 di martedì 21 settembre considerata la concomitanza del referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari, con le elezioni suppletive in due collegi del senato e con le elezioni regionali in Puglia, Campania, Liguria, Toscana, Valle D’Aosta, Marche e Veneto.

Lo spoglio dei voti: chi sarà il nuovo Sindaco di Terracina