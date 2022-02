Risveglio choc a Rocca di Papa: forate le gomme ad almeno 100 auto in sosta (FOTO E VIDEO)

Risveglio choc ai Castelli, precisamente nel Comune di Rocca di Papa, dove decine di auto sono state ritrovate con gli pneumatici forati. Difficile al momento quantificare esattamente il numero di veicoli travolti da quest’ondata – al momento inspiegabile – di vandalisimo. Il raid, ad opera di ignoti, è avvenuto nella notte in diverse vie tra la zona centrale, Via Campi di Annibale (compreso il parcheggio) e Via dell’Osservatorio.

Gomme bucate a Rocca di Papa: almeno 100 veicoli danneggiati

(Aggiornamento) Secondo le prime ricostruzioni ignoti, approfittando dell’area scarsamente illuminata, hanno danneggiato i pneumatici di almeno 100 autovetture in sosta come appurato dai Carabinieri. Non tutti i veicoli tuttavia sono stati “colpiti” nel medesimo modo: ad alcune macchine sono state infatti bucate due ruote, ad altre tutte e quattro. «Stamattina ho trovato la macchina con due gomme squarciate», ci racconta ad esempio una residente tra le vittime di quanto accaduto. In corso le indagini per risalire ai responsabili.

Clicca qui per vedere il video girato sul posto