Desiderate comprare un orologio, un Rolex? Un sogno che hanno in molti, ma che oggi è diventato assolutamente facile da realizzare. Infatti è possibile comprare dei Rolex usati che sono come nuovi, originali e soprattutto con un prezzo che sia accessibile.

L’uso del lusso di seconda mano, è aumentato negli anni perché tutti possono oggi permettersi un acquisto di oggetti e gioielli con un forte risparmio rispetto all’acquisto da nuovo. Solo che ci concentriamo su quali sono poi i “documenti” da avere.

Un Rolex è un accessorio importante, un gioiello a tutti gli effetti, come tale ha bisogno di avere poi delle garanzie. Acquistando degli articoli che sono in vendita da un privato si rischia di avere a che fare con dei prodotti taroccati oppure che non son originali.

L’originalità di un Rolex non è solo nella cassa esterna, ma è poi anche nei meccanismi e in tutto quello che riguarda la tecnologia. Considerate quindi che per avere una originalità si deve avere la sicurezza che esso non sia stato smontato oppure danneggiato internamente. Una garanzia che potrà darvi solo un rivenditore autorizzato.

Oggi sono tantissimi i rivenditori autorizzati dalla Rolex per la vendita di modelli usati ed è qui che dovreste fare il vostro prossimo acquisto.

Usati o nuovi, gli orologi nei rivenditori hanno una garanzia

Presso un rivenditore autorizzato si ha la possibilità di fare degli acquisti di orologi che sono completi di garanzia, sia quando essi sono nuovi che usati, c’è quest’obbligo. Siccome si parla di professionisti che hanno una partita iva e devono poi rispettare la richiesta e l’obbligo per quanto riguarda la tutela del consumatore, essi hanno il dovere di vendere dei Rolex con garanzia.

Ovviamente un prodotto nuovo, per legge, viene venduto con una garanzia di 24 mesi, cioè 2 anni. In questo lasso di tempo il cliente ha tutto il diritto di valutare la qualità e perfino se ci sono dei difetti che si devono riparare se essi sono dettati da una produzione errata della casa costruttrice.

Tuttavia i rivenditori autorizzati nella vendita dell’usato, hanno il dovere di rilasciare una garanzia che ha un valore da 2 mesi fino a 12 mesi. Essa avviene in base a quale sia l’età dell’orologio e poi dopo che hanno effettuato una perizia che dia delle garanzie di originalità o comunque di una funzionalità in futuro.

Perché la garanzia è tanto importante?

In linea generale vediamo che la garanzia è un documento dove si ha la possibilità di avere dei chiarimenti su quali sono le reali condizioni del prodotto. Un utente che acquista un prodotto versa del denaro che è il valore economico del prodotto stesso.

La casa costruttrice deve poi dare una garanzia che se il prodotto subisce delle lesioni che dipendono dalla scarsa qualità, devono poi eseguire dei lavori o altri interventi per il ripristino del valore originale. La garanzia è utile perché da essa possono poi scaturire interventi gratuiti ed è per questo che è tanto importante nella tutela del consumatore che è la base dell’economia.