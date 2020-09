Roma, 20enne in coma da mesi si risveglia con la voce di Totti: ecco l’incredibile storia di Ilenia

“Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te” è con queste parole che Francesco Totti aveva cercato di essere vicino a Ilenia Matilli, una giovane promessa del calcio femminile rimasta gravemente ferita in un incidente in cui ha perso la vita la sua amica di soli 20 anni, Martina Oro. Uno schianto fatale: prima con l’auto fuori strada, poi l’impatto violento contro un albero ad Anguillara Sabazia, su via Braccianese Claudia al km 16,300, la notte del 15 dicembre scorso. Per Martina non c’è stato, purtroppo, non da fare. Ilenia, invece, è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Un periodo difficile, una strada lunga e tortuosa, 9 mesi di coma e, poi, finalmente la luce. Una bellissima notizia: Ilenia si è svegliata dal coma.

Lei, giovane promessa del calcio femminile della Lazio, ma grande tifosa della Roma ora è sveglia. Immenso il lavoro dei medici, tanta la vicinanza della famiglia, ma probabilmente fondamentale anche quel video messaggio di Francesco Totti, il suo idolo, che le veniva fatto sentire spesso. E ora la famiglia, come riporta il Corriere dello Sport, vuole incontrare il Capitano perchè la sua voce unita alla passione che Ilenia ha avuto per la Roma hanno contribuito al suo risveglio. “Caro Francesco cosa aspettiamo? Ti aspettiamo con ansia, Ilenia ti sta aspettando”. Francesco Totti ancora non si è pronunciato, ma non è difficile pensare – visto che non è nuovo ai grandi gesti fatti con il cuore – che andrà presto a trovare Ilenia.