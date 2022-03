Roma, 5 arresti per spaccio: in manette anche una 18enne

Sono ben cinque gli arresti effettuati nella zona est della periferia di Roma: si tratta del risultato delle quotidiane attività di controllo antidroga degli ultimi giorni. A intervenire sono stati i carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca. La principale droga oggetto di spaccio è la cocaina, ma vi sono anche alcune dosi di hashish.

Spaccio a Roma, arrestata una giovanissima e fermato un 20enne

Le prime quattro persone ad essere arrestate sono state trovate in possesso di droga in via dell’Archeologia, famosa piazza di spaccio. I soggetti sono un uomo di 35 anni del Marocco, un 37enne romano, un algerino di 33 anni, e una 18enne romana. Il 35enne era già sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Roma e, in suo possesso, sono stati rinvenute 17 dosi di cocaina e 390 euro. Il romano, invece, aveva già l’obbligo di presentazione in caserma ed è stato trovato con 14 dosi di cocaina e 180 euro. Il 33enne aveva già dei precedenti e in suo possesso c’erano ben 42 dosi di cocaina e 90 euro, infine la 18enne, anche lei con precedenti, aveva 5 dosi di cocaina, alcune di hashish e 190 euro. I militari hanno anche fermato un ragazzo di 20 anni, romano, colto mentre cedeva dosi di cocaina a un altro giovane. Sottoposto a perquisizione, nelle tasche del giovane sono state trovate 9 dosi di cocaina e 140 euro. I carabinieri hanno anche segnalato l’acquirente alla Prefettura in qualità di assuntore di stupefacenti.

