Roma, 90enne inciampa e cade: passano 2 ore ma l’ambulanza non arriva, i vigili la portano in ospedale con la Volante

Momenti di apprensione ieri per un’anziana signora che è inciampata, cadendo rovinosamente sull’asfalto. È successo nel quartiere nord della Capitale e precisamene in via di Corso Francia.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale che l’hanno soccorsa e allertato un’ambulanza. Quest’ultima tuttavia non è mai arrivata.

Anziana inciampa e cade ma…i soccorsi non arrivano

Un episodio spiacevole per la 90enne che però sembrava concludersi al meglio. Ma il condizionale resta d’obbligo in quanto dopo la bellezza di un’ora e quaranta minuti l’ambulanza ancora non si vedeva. Il mezzo di soccorso infatti non era stato assegnato e la signora era li inerte ad aspettare i soccorsi.

Visitata da un medico di passaggio

Nel trambusto generale del momento un medico che passava lungo la strada si è fermato ed ha visitato la signora, constatando che stava per svenire da lì a poco. La signora intanto era ancora a terra, uno shock e un affaticamento non da poco vista l’età.

Trasportata in ospedale dalla Volante dei Vigili

Non c’era più tempo da perdere, così gli agenti della Polizia Locale che l’hanno soccorsa inizialmente hanno caricato l’anziana sulla Volante e accompagnata all‘ospedale San Pietro per tutti i controlli del caso.

Intanto dell’ ambulanza non c’è stata traccia. Un’inadempienza intollerabile, soprattutto considerata l’età della signora ed il tempo trascorso dalla chiamata ai soccorsi, ovvero quasi due ore.

Una vicenda che fa riflettere e che lascia anche un po’ l’amaro in bocca. Fortunatamente l’episodio si è concluso nel migliore dei modi ma la speranza rimane quella che simili situazioni possano davvero non ripetersi più.