Roma, a caccia di cerchi in lega tra le auto in sosta: la Polizia interrompe lo ‘shopping’ notturno

Avevano preso di mira diverse auto in sosta con l’obiettivo di portarsi via i cerchi in lega. Non si sono accorti però che la Polizia era già sulle loro tracce, pronta ad intervenire al momento opportuno. E così nella notte appena trascorsa è scattato il fermo di una persona (una è riuscita a fuggire, ndr) sorpreso con la refurtiva appena asportata dai veicoli. Gli agenti hanno così bloccato la spirale di furti analoghi che da qualche tempo accadeva in questa parte di Roma, nella zona della Cassia.

Roma, prima il pedinamento poi il blitz: arrestato un uomo

A condurre l’operazione gli agenti del XIII Distretto Aurelio impegnati in un’attività specifica a seguito di un’ondata di furti registrata recentemente nella zona. Risaliti all’identità di due uomini, la coppia è stata pedinata per qualche ora.

Gli investigatori hanno così notato come i due effettuavano giri perlustrativi del quartiere fermando infine l’auto in via Oriolo Romano per poi introdursi in una strada privata in via Chianciano. A quel punto i poliziotti hanno atteso non potendo avvicinarsi ulteriormente.

La fuga

Apparsi nuovamente dopo una mezz’ora i due si sono divisi prendendo due autovetture, a quel punto sono entrati in azione gli agenti che hanno fermato un 50enne romeno mentre il complice è riuscito a dileguarsi a piedi dopo aver frettolosamente abbandonato la macchina. All’interno dell’utilitaria fermata sono stati rinvenuti: 4 cerchi in lega completi di pneumatici, un borsone di colore rosso con all’interno numerosi attrezzi utili allo smontaggio delle ruote ed al sollevamento dei veicoli e 2 giacche da uomo di colore beige.

Nella successiva perquisizione domiciliare del 50enne è stata sequestrata la somma di 150 euro mentre 140 euro li aveva indosso. Nella cantina adiacente sono stati trovati: 12 pneumatici comprensivi di cerchioni; 2 biciclette; diversi arnesi utili allo scasso e numerosi componenti di auto, moto e bicicletta.