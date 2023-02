Roma, abbandonano il cane sofferente davanti al supermercato e scappano: salvato da un ‘angelo’

Lo hanno scaricato davanti all’ingresso del supermercato Pam di via Val Padana, a Roma, in zona Conca D’Oro, nel III Municipio, poco prima dell’alba di oggi, 13 febbraio, per essere sicuri di non essere visti. Ma diversi residenti della zona, notando quel cagnolone spaventato, sofferente e dall’aria abbattuta, sin dalle 7 del mattino hanno iniziato a chiamare gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per chiedere aiuto.

L’intervento dei volontari

Dopo circa un’ora, un cittadino ha richiesto ai caschi bianchi del III Nomentano di far inviare sul posto il veterinario di turno e i volontari dell’associazione Pet and Time. Il cane, infatti, appariva sofferente. Dopo diverse ore in attesa è intervenuta la Pet and Time, che ha trasportato il cane abbandonato al sanitario del canile della Muratella. Le condizioni del cane sono relativamente buone, anche se molto abbattuto e spaesato. Aveva molte pulci e il pelo molto arruffato. Gli è stato somministrato un antiparassitario e il vaccino.

Adozione in vista

Per tutto il tempo in cui il cane è stato in strada, un uomo è rimasto con lui, aiutandolo e preoccupandosi delle sue condizioni. L’uomo ha accarezzato e coccolato il cane, cercando di tranquillarlo, visto che appariva molto impaurito. Nei prossimi giorni l’animale verrà sterilizzato. La bella notizia è che la persona che lo ha accudito sino all’arrivo del veterinario e dei volontari si è recato in canile, annunciando che lo prenderà in adozione non appena le pratiche lo consentiranno.