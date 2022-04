Roma, accerchiano una ragazza in tre per rapinarla: i residenti scendono in strada per aiutarla

Stava tornando a casa, forse dopo un turno di lavoro. E voleva solo rilassarsi, non certo ‘imbattersi’ in tre malviventi, che l’hanno puntata e hanno cercato di aggredirla e rapinarla. È successo questa mattina, poco dopo le 6, a Roma, in via Asinari di San Marzano, all’altezza del civico 56, nel quartiere di Casal Bertone. Qui la giovane è stata accerchiata da tre ragazzi, che avevano intenzione di spaventarla e rapinarla, approfittando del momento e delle poche persone in strada, vista l’ora.

Tentata rapina a Casal Bertone

La ragazza, fortunatamente, è riuscita a divincolarsi e ad allertare la Polizia. Ha preso il telefono, ha chiesto aiuto e quando i banditi si sono accorti di tutto sono fuggiti, lasciandola lì. Le urla hanno attirato l’attenzione dei vicini di casa, che certo non si sono tirati indietro. Anzi, stando ai racconti dei residenti, molti di loro sono scesi in strada e hanno fatto compagnia alla vittima fino all’arrivo della Polizia, della pattuglia del Commissariato Porta Maggiore.

L’allarme corre sui social

E sono proprio i residenti di Casal Bertone a mettere in allerta l’intero quartiere, che questa mattina, così presto, ha dovuto fare i conti con una tentata rapina ai danni di una ragazza. Molti, tra l’altro, sui social stanno cercando testimoni, qualcuno che possa aiutare nelle indagini per dare un volto e un nome ai malviventi, che quando si sono accorti di poter essere identificati sono fuggiti via. Fondamentali potrebbero essere le telecamere di zona, ma quello che è certo è che molti ora hanno paura perché tra furti e aggressioni, la sicurezza sembra mancare.