Roma: addio a Renato Cecchetto, l’amatissima voce di Shrek

Renato Cecchetto: la morte è confermata. La voce italiana di Shrek, l’orco verde più amato di sempre, si spegne in ospedale, dopo 10 giorni dall’incidente stradale avvenuto su via Anastasio II. Il tragico decesso viene comunicato da Omar Barbierato, sindaco di Adria e luogo dove era nato il doppiatore.

L’incidente del 14 gennaio

Stando alle ricostruzioni effettuate dalla polizia locale, Renato Cecchetto si trovava sul suo scooter Piaggio Beverly e percorreva via Anastazio II. Qui, all’alòtezza di via Cardinal Tripepi, intorno all’ora di pranzo di venerdì 14 gennaio 2022 è entrato in collisione con una Toyota Aygo guidata da un 33enne. Il doppiatore è stato trasportato in codice arancione all’ospedale San Camillo. Le sue condizioni sono peggiorate nei dieci giorni successivi fino al decesso, avvenuto ieri 23 gennaio 2022.

(Foto Facebook Scuola di doppiaggio Voice Arte Dubbing)