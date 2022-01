Roma. ‘Aiuto, i ladri’: invece stavano occupando l’appartamento

Erano le prime luci dell’alba quando uno degli inquilini di uno stabile di proprietà del comune di Roma sito in via Giovanni Porzio, tra via del Trullo e viale Isacco Newton, ha chiamato il 112, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Il residente temeva che qualche ladro si fosse introdotto in uno degli appartamenti, ma quando i carabinieri della Stazione Roma Trullo sono giunti sul posto hanno trovato tutta un’altra situazione.

Occupazione abusiva di un appartamento a Roma, ecco cosa è successo

I militari, giunti in via Giovanni Porzio nelle primissime ore della mattinata, hanno trovato la serratura della porta d’ingresso forzata, quasi divelta. Una volta entrati nell’appartamento appartenente allo stabile del comune di Roma e gestito dall’A.T.E.R., i carabinieri si sono trovati davanti una coppia di trentenni che aveva l’intenzione di occupare la casa. L’abitazione si trovava in evidente stato di abbandono, non vi erano neppure gli allacci alle utenze domestiche, e su stessa ammissione della coppia la loro intenzione era quella di occuparla abusivamente. I due, entrambi giorgiani, lui 34 anni, lei 33, si sono allontanati spontaneamente dalla struttura, rifiutando il collocamento in una struttura protetta, poiché avrebbero trovato ospitalità presso alcuni familiari. L’immobile è stato riaffidato a un responsabile della Società A.T.E.R.