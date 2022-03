Roma: «Aiuto, le auto vanno a fuoco», i condomini scendono nel parcheggio e le trovano così (VIDEO)

Momenti di paura stanotte a Roma nella zona di Fonte Meravigliosa. Un maxi incendio ha mandato letteralmente in fumo sei veicoli parcheggiati sotto uno stabile situato in Via De Micheli al civico 46. L’allarme è scattato intorno alle 2.30 di notte: le esplosioni e le fiamme hanno svegliato i residenti che sono scesi in strada per capire cosa stesse succedendo.

Le cause delle incendio a Fonte Meravigliosa

Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della Polizia di Stato. Al momento sono in corso gli accertamenti per capire cosa abbia potuto scatenare le fiamme con le cause che restano però al momento imprecisate. Il rogo ha coinvolto anche due alberi che ora sono pericolanti.

Le foto, i video, le testimonianze

Davvero impressionanti le foto e i video diffusi sui social con il rogo che ha avvolto, fino a carbonizzarle, le macchine. «Ennesimo incendio ad alcune macchine parcheggiate davanti casa: risultato 4 macchine di condomini completamente fuse 2 danneggiate 2 alberi pericolanti bruciati», scrive ad esempio una residente su uno dei gruppi Facebook di quartiere.

Il tema sicurezza ritorna anche in altri commenti: «La Presidente del Municipio rispondendo ad una mia interrogazione sulla sicurezza del quartiere a dicembre 2021 ha preso l’impegno di far posizionare le telecamere nel quartiere. Vediamo se dalle parole si passa ai fatti». «Pazzesco!», si limita invece a scrivere un altro utente.

Video Facebook – Comitato di Quartiere Vigna Murata