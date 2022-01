Roma, allerta meteo: il vento sradica alberi e pompe di benzina. Traffico in tilt

Roma. La protezione civile ha segnalato per oggi un’allerta meteo di colore giallo per la presenza di forte vento. Proprio dalla mattinata di oggi, martedì 11 gennaio 2022, e per le successive 18-24 ore, si prevede su tutta la regione Lazio: il persistere di venti da forti a burrasca, con raffiche forti, soprattutto lungo i settori costieri ed appenninici. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Non proprio quella che si definirebbe una placida giornata. Al contrario. I segni del forte vento iniziano già a vedersi per le strade della Capitale.

Tre segnalazioni a Roma

Questa mattina, infatti, sono ben due le segnalazioni giunte da Luceverderoma, che non hanno mancato di creare forte disagio per la viabilità e il traffico cittadini. Il primo caso riguarda Via di Grottarossa altezza Via Flaminia, qui sono caduti alcuni rami che hanno rallentato il flusso di auto in zona e bloccato momentaneamente il traffico. Nel secondo, ci troviamo, invece, n viale delle Terme di Caracalla in direzione piazza di Porta Capena. Anche qui un albero sta creando disagi e rallentamenti. Infine, la terza, fa riferimento ad una pompa di benzina nei pressi del Gemelli. Qui il vento ha addirittura sollevato la copertura della stazione di rifornimento, sradicandola e staccandola dal resto della struttura.